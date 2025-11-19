Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка через розслідування щодо корупційної схеми в «Енергоатомі». Про це стало відомо з трансляції парламентського засідання 19 листопада.

Деталі

За відповідну постанову № 14217 у цілому проголосували 323 народних депутатів. Стефанчук відразу у сесійній залі підписав постанову про звільнення Германа Галущенка.

До цього депутати підтримали рішення запросити до парламенту прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, самого Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук, яку теж планують відсторонити. Засідання з їхньою участю призначили на 13:00. За відповідну постанову проголосували 200 депутатів.

При цьому вже другий день поспіль фракція «Європейська солідарність» блокує трибуну Верховної Ради, перешкоджаючи розгляду рішень щодо звільнення Галущенка та Гринчук. Вони вимагають відставку всього уряду та звіту міністрів, які потрапили у справу про ймовірну корупцію в «Енергоатомі».

Контекст

12 листопада Кабінет міністрів подав до Верховної Ради подання про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка та міністерки юстиції Світлани Гринчук. Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук зазначила, що заяви про відставку міністрів розглянуть на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Ці відставки пов’язані з матеріалами розслідування НАБУ про можливу корупцію в «Енергоатомі». Зокрема, з «плівок Міндіча» випливає, що перед призначенням на посаду Гринчук, імовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що вона та інші фігуранти записів не можуть залишатися на посадах через втрату довіри.

Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, відомої як «Мідас».