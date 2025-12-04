Зміни зміни до Податкового та Митного кодексів передбачають звільнення від ПДВ для операцій із ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони.

Верховна Рада 4 грудня ухвалила в цілому законопроєкти №14169 та №14170 , які розширюють систему пільг для виробників безпілотників. Про це повідомив автор документів, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

Деталі

Закони дозволяють: ввозити комплектуючі не лише для виробництва й ремонту, а й для модернізації БпЛА; спростити митні процедури для оборонних підприємств; врегулювати зміну цільового використання імпортованих товарів; застосовувати пільги щодо техніки, що була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.

«Зміни зменшують собівартість виробництва, знімають непотрібні бар’єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі й одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне – прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим Силам оборони», – написав Гетманцев.

Пільги стосуються товарів для виробництва/модернізації дронів, машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін., уточнив заступник голови комітету Верховної Ради з питань податків та фінансів Ярослав Железняк.

Виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але невикористані товари без штрафів. Ввезення симуляторів бойових дій буде без ПДВ.

Також закладено продовження пільг: до 2027 року – для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо. До 2029 року – для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

6 лютого 2023 року Рада внесла зміни до Податкового та Митного кодексів щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів. Депутати ухвалили відповідні законопроєкти (№8360 та №8361-д) в цілому, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Також це стосується прицілів, тепловізійних біноклів, засобів зв’язку з функцією шифрування, засобів супутникового зв’язку та тактичної медицини.

Наприкінці 2024-го уряд та депутати розширили перелік пільгового імпорту для оборонно промислового комплексу (ОПК). Після цього виробники безпілотних літальних апаратів та систем радіоелектронної боротьби могли ввозити в країну без мита та 20% ПДВ комплектуючі та сировину для них.

Уряд і депутати намагаються створити пільгові умови для ОПК. Але деякі з них не допомагають, а шкодять українському виробнику, йдеться в дослідженні Ради бізнес-омбудсмена. Forbes Ukraine зібрав ключове з дослідження Ради бізнес-омбудсмена.