Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Верховная Рада расширила налоговые и таможенные льготы для производителей беспилотников

Forbes

1 хв читання

Верховная Рада расширила налоговые и таможенные льготы для производителей беспилотников /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Антон Забельский для Forbes Ukraine

Верховная Рада 4 декабря приняла в целом законопроекты №14169 и №14170, которые расширяют систему льгот для производителей беспилотников. Об этом сообщил автор документов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Изменения изменения в Налоговый и Таможенный кодексы предусматривают освобождение от НДС для операций по ввозу товаров, предназначенных для безопасности и обороны.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • Законы позволяют: ввозить комплектующие не только для производства и ремонта, но и для модернизации БпЛА; упростить таможенные процедуры для оборонных предприятий; урегулировать изменение целевого использования импортируемых товаров; применять льготы по технике, которая была потеряна или уничтожена во время испытаний или боевого применения.
  • «Изменения уменьшают себестоимость производства, снимают ненужные барьеры, позволяют предприятиям быстрее получать комплектующие и сразу вкладывать ресурсы в производство, а главное – ускоряют поставки современных технологических решений нашим Силам обороны», – написал Гетманцев.
  • Льготы касаются товаров для производства/модернизации дронов, машин разминирования, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и др., уточнил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам налогов и финансов Ярослав Железняк.
  • Производители смогут реализовывать импортированные, но неиспользованные товары без штрафов. Ввоз симуляторов боевых действий будет без НДС.
  • Также заложено продление льгот: до 2027 года – для БпЛА, прицелов, тепловизоров и тому подобное. До 2029 года – для ветроэнергетических генераторов и оборудования для энергетики, которая восстанавливается.

Контекст

6 февраля 2023 года Рада внесла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по содействию ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов. Депутаты приняли соответствующие законопроекты (№8360 и №8361-д) в целом, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук. Также это касается прицелов, тепловизионных биноклей, средств связи с функцией шифрования, средств спутниковой связи и тактической медицины.

В конце 2024-го правительство и депутаты расширили перечень льготного импорта для оборонно промышленного комплекса (ОПК). После этого производители беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы могли ввозить в страну без пошлины и 20% НДС комплектующие и сырье для них.

Правительство и депутаты пытаются создать льготные условия для ОПК. Но некоторые из них не помогают, а вредят украинскому производителю, говорится в исследовании Совета бизнес-омбудсмена. Forbes Ukraine собрал ключевое из исследования Совета бизнес-омбудсмена.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні