Изменения изменения в Налоговый и Таможенный кодексы предусматривают освобождение от НДС для операций по ввозу товаров, предназначенных для безопасности и обороны.

Верховная Рада 4 декабря приняла в целом законопроекты №14169 и №14170 , которые расширяют систему льгот для производителей беспилотников. Об этом сообщил автор документов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

Детали

Законы позволяют: ввозить комплектующие не только для производства и ремонта, но и для модернизации БпЛА; упростить таможенные процедуры для оборонных предприятий; урегулировать изменение целевого использования импортируемых товаров; применять льготы по технике, которая была потеряна или уничтожена во время испытаний или боевого применения.

«Изменения уменьшают себестоимость производства, снимают ненужные барьеры, позволяют предприятиям быстрее получать комплектующие и сразу вкладывать ресурсы в производство, а главное – ускоряют поставки современных технологических решений нашим Силам обороны», – написал Гетманцев.

Льготы касаются товаров для производства/модернизации дронов, машин разминирования, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и др., уточнил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам налогов и финансов Ярослав Железняк.

Производители смогут реализовывать импортированные, но неиспользованные товары без штрафов. Ввоз симуляторов боевых действий будет без НДС.

Также заложено продление льгот: до 2027 года – для БпЛА, прицелов, тепловизоров и тому подобное. До 2029 года – для ветроэнергетических генераторов и оборудования для энергетики, которая восстанавливается.

Контекст

6 февраля 2023 года Рада внесла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по содействию ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов. Депутаты приняли соответствующие законопроекты (№8360 и №8361-д) в целом, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук. Также это касается прицелов, тепловизионных биноклей, средств связи с функцией шифрования, средств спутниковой связи и тактической медицины.

В конце 2024-го правительство и депутаты расширили перечень льготного импорта для оборонно промышленного комплекса (ОПК). После этого производители беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы могли ввозить в страну без пошлины и 20% НДС комплектующие и сырье для них.

Правительство и депутаты пытаются создать льготные условия для ОПК. Но некоторые из них не помогают, а вредят украинскому производителю, говорится в исследовании Совета бизнес-омбудсмена. Forbes Ukraine собрал ключевое из исследования Совета бизнес-омбудсмена.