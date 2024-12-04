Цигарки подорожчають. Верховна Рада схвалила підвищення акцизів на тютюнові вироби

Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому законопроєкт №11090 про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби, повідомив народний депутат, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. Підвищення акцизів призведе до зростання цін на сигарети. За оцінками нардепа Ярослава Железняка, пачка сигарет подорожчає приблизно на 40 грн.

Ключові факти

Прийняття законопроєкту має забезпечити приведення податкового законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, нагадав Гетманцев.

Проєкт закону передбачає поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради від 21 червня 2011 року (не менше ніж €90 за 1000 шт. сигарет).

Це стосується структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, на промислові замінники тютюну та зменшення їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

Документ передбачає визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби в євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку.

Через ухвалення цього законопроєкту наступного року ціна на пачку сигарет зросте приблизно на 40 грн, зазначив зазначив народний депутат Ярослав Железняк. «Може, більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатимуться у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», – пояснив він.

Закон, який набирає чинності 1 січня 2025 року, сприятиме досягненню соціального ефекту: зменшенню споживання сигарет, і, як наслідок, зниженню захворюваності на серцево-судинні хвороби та збільшенню тривалості життя українця, йдеться повідомленні Мінфіну.

Відомство нагадало, що видатки сектору безпеки й оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень і військових облігацій. Тому для забезпечення додаткового фінансування 4 грудня Рада підвищила акцизи.

Інфографіка: Міністерство фінансів

Контекст

Понад два місяці поспіль тіньовий ринок тютюну продовжує відновлювати свої позиції після скорочення, яке відбувалося на тлі обшуків БЕБ на найбільших тютюнових фабриках. Відмінність цього «сезону» – крім «сірих» фабрик, контрафакт почали масштабно виробляти у «гаражах». Чому детінізація тютюнової галузі забуксувала та чи є шанси побороти один із найбільших тіньових ринків країни – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

У листопаді бізнес-спільнота закликала парламент підтримати урядову версію законопроекту №11090 в частині підходу до механізму визначення та розміру ставок. Бізнес наголошував, що підняття, навіть поступове, адвалорної ставки призведе до збільшення нелегального ринку та меншої передбачуваності бюджетних надходжень, а також до загальних негативних наслідків для всього легального ринку тютюнових виробів.

Мінфін нагадує, що план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку працює в Україні з 2018-го. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС, але через процеси девальвації, зокрема викликані війною, у 2025-му акциз на сигарети досягне лише рівня €70. Тому виникла необхідність поступового перегляду ставки акцизного податку до 2028 року.