Компанія PlaxidityX – світовий лідер у сфері кібербезпеки для автомобілів – оголосила про стратегічне партнерство з GlobalLogic (група Hitachi), йдеться у пресрелізі GlobalLogic. Разом вони створюватимуть середовище для розробки програмно-визначених транспортних засобів (SDV), щоб знизити витрати на розробку та підвищити рівень кібербезпеки.

Деталі

У межах партнерства компанії інтегрують платформу DevSecOps від PlaxidityX у хмарну екосистему SDV Cloud Framework від GlobalLogic. Це дозволить централізовано керувати процесом розробки ПЗ, запускати його на реальному обладнанні через хмару та автоматизувати тестування й оновлення за принципами DevOps.

Cloud Framework від GlobalLogic. Це дозволить централізовано керувати процесом розробки ПЗ, запускати його на реальному обладнанні через хмару та автоматизувати тестування й оновлення за принципами DevOps. Ціль – підвищити рівень безпеки в автомобілях та водночас скоротити time-to-market для нових функцій. «Ми значно прискорюємо розробку і знижуємо витрати», – наголосив Рамкі Крішна, віцепрезидент GlobalLogic.

Платформа PlaxidityX охоплює весь цикл безпеки – від пошуку вразливостей у коді до перевірки сторонніх компонентів. Постійний моніторинг дозволяє вирішувати проблеми ще до появи продукту на ринку.

PlaxidityX і GlobalLogic вже мають значний досвід у SDV-проєктах і тепер зосередяться на масштабованих і безпечних рішеннях, що відповідають вимогам ринку та регуляторів.

Контекст

Автомобілі зараз – це не просто транспорт, а цифрові пристрої з доступом до інтернету, автопілотом, розважальними системами та хмарними оновленнями. Але це також означає нові вектори для кібератак. Саме тому кіберзахист стає критично важливим для OEM-виробників і постачальників.

За останнє десятиліття автовиробники суттєво змінили підходи до створення ПЗ. Якщо раніше процес був фрагментованим, то сьогодні індустрія рухається до інтегрованих хмарних систем, які включають безпеку «за замовчуванням» (security by design).

Сервісна GlobalLogic – компанія групи Hitachi, що створює IT-продукти на замовлення. Компанія надає послуги різним галузям промисловості, серед яких автомобілебудування, телекомунікації, медична сфера, роздрібна торгівля, медіа та інші.

У 2019 році GlobalLogic заявила про обʼєднання 13 локальних центрів розробки в Україні, Польщі, Словаччині та Хорватії у єдину структуру.

В Україні компанія має трохи більше ніж 6000 фахівців, за даними DOU на липень 2024-го.

У 2024-му виторг GlobalLogic зріс на 2,2%, до 11,7 млрд грн. Однак прибуток знизився на майже 28%, до 653 млн грн, свідчать дані YouControl.

PlaxidityX (раніше – Argus Cyber Security Ltd.) – світовий лідер у сфері кібербезпеки для мобільності. Компанія пропонує технології DevSecOps, захист транспортних засобів і автопарків протягом усього життєвого циклу. Її рішення базуються на багаторічних дослідженнях у сфері безпеки та автоіндустрії й захищені понад 80 патентами. Заснована в 2014 році, PlaxidityX має штаб-квартиру в Ізраїлі та офіси в США, Німеччині, Франції, Японії, Кореї, Польщі та Індії.