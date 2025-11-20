Деталі

Версія для PlayStation 5 максимально використовує можливості консолі, зокрема: адаптивні тригери та підтримка тактильного відгуку; гіроскопічне прицілювання за допомогою сенсора руху; використання динаміків, світлової панелі та жестів на тачпаді; Tempest 3D Audio; трофеї.

У версії для PlayStation 5 Pro також доступно: покращену якість і роздільну здатність тіней; поліпшене глобальне освітлення; відблиск підвищеної якості; покращений об’ємний туман; покращений обʼємний рендеринг хмар.

Одночасно з релізом на PlayStation 5 вийшло оновлення 1.7, яке тепер доступне на всіх платформах.

Контекст

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl переносить гравців у вигадану Чорнобильську зону відчуження – небезпечний відкритий світ, що виник після другого руйнівного вибуху у 2006 році, який став наслідком трагедії 1986-го. Ця подія перетворила територію на Зону – смертельно небезпечний регіон, наповнений мутантами, радіацією та аномальними явищами.

Сталкери вирушають у її глибини в пошуках артефактів, багатства чи відповідей. Гравці приміряють на себе роль Скіфа – самотнього сталкера, якого несподівані події приводять у Зону.

Завдяки Unreal Engine 5, фотограмметрії та експедиціям розробників до реальної Зони відчуження, S.T.A.L.K.E.R. 2 досягає найвищого рівня атмосфери та автентичності в історії серії, заявила студія-розробник.

Довгоочікувана українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшла рік тому. Українська студія-розробник GSC Game World шість разів переносила вихід S.T.A.L.K.E.R. 2. «Ми стоїмо на спинах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R., – цитують у фільмі про створення нової частини гри проєктного менеджера GSC Game World Максима Ткаченка. – Нам не вибачать, якщо ми зробимо його менш ніж великим».

GSC Game World – українська компанія з розробки відеоігор, розташована в Києві. Заснована у 1995 році, вона здобула всесвітню популярність завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки».