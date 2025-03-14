«Ми підігрівали інтерес». COO та креативна директорка S.T.A.L.K.E.R. 2 розповіла про маркетинг та основні ринки

Студія GSC Game World просувала другу частину гри S.T.A.L.K.E.R. завдяки партнерському маркетингу, виставкам та власній креативності. Про це розповіла COO та креативна директорка компанії Марія Григорович на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

Ключові факти

Активно S.T.A.L.K.E.R. 2 грають у близько 80 країнах. Найбільші ринки — США, Німеччина, Польща, Франція, Великобританія, Японія, Китай, Бразилія, — сказала COO та креативна директорка компанії Марія Григорович.

«Ми пішли через партнерський маркетинг. Також нам дуже допомагав Microsoft і нас підсвічував більше ніж свої власні продукти», — сказала Григорович. — Ми повірили, що партнерством, участю у виставках, нашою креативною частиною, чесним спілкуванням з аудиторією, ми можемо досягти не меншого. Хоча це було дуже ризиковане рішення».

Також компанія надавала обмежену кількість інформації у процесі розробки. «Ми підігрівали інтерес. Люди дуже довго нічого не знали, як просувається, що там може бути й що відбувається. І потім на великих партнерських подіях показували трейлери, де ми завжди намагалися показати історію», — додала Григорович.

Контекст

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбувся 20 листопада о 18:00. Випуск гри переносили шість разів, але команда студії прагнула виправдати очікування фанатів. «Ми стоїмо на плечах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R. Нам не вибачать, якщо ми зробимо його менш ніж великим», – заявив проєктний менеджер GSC Game World Максим Ткаченко у фільмі про створення гри.

GSC Game World – відома українська компанія, заснована в Києві у 1995 році. Вона здобула міжнародну популярність завдяки серіям S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки».

Довгоочікуваний шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World очолив рейтинг найпопулярніших платних ігор у Steam, свідчать дані платформи. Гра вийшла 20 листопада о 18:00, а її вартість у Steam варіюється від 1400 до 2550 грн залежно від версії.

Реліз викликав неабиякий ажіотаж: провайдери «Тенет» і «Тріолан» повідомили про зниження швидкості домашнього інтернету в кількох містах України через масове скачування гри, яке перевантажило їхні мережі.

У березні GSC Game World повідомила, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграли понад 6 млн гравців.