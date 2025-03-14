«Можливо, буде не тільки S.T.A.L.K.E.R.». COO та креативна директорка гри розповіла про плани компанії

Студія GSC Game World імовірно робитиме не тільки S.T.A.L.K.E.R., сказала COO та креативна директорка компанії Марія Григорович на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine. Ідеться про доповнення до гри та розширення в інші формати, додала вона, не уточнюючи деталей.

Ключові факти

«Після успіху у нас тепер дуже багато можливостей, щоб робити більше, — сказала COO та креативна директорка S.T.A.L.K.E.R. Марія Григорович. — Можливо, це буде не тільки S.T.A.L.K.E.R., а щось більше».

Ідеться про доповнення до гри та «розширення у взагалі інші формати», додала вона без деталей.

«Використовувати ігри як мистецтво для показу українською культури у світі мені здається основою нашої айдентики як компанії», — підсумувала Григорович.

Контекст

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбувся 20 листопада о 18:00. Випуск гри переносили шість разів, але команда студії прагнула виправдати очікування фанатів. «Ми стоїмо на плечах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R. Нам не вибачать, якщо ми зробимо його менш ніж великим», – заявив проєктний менеджер GSC Game World Максим Ткаченко у фільмі про створення гри.

GSC Game World – відома українська компанія, заснована в Києві у 1995 році. Вона здобула міжнародну популярність завдяки серіям S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки».

Довгоочікуваний шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World очолив рейтинг найпопулярніших платних ігор у Steam, свідчать дані платформи. Гра вийшла 20 листопада о 18:00, а її вартість у Steam варіюється від 1400 до 2550 грн залежно від версії.

Реліз викликав неабиякий ажіотаж: провайдери «Тенет» і «Тріолан» повідомили про зниження швидкості домашнього інтернету в кількох містах України через масове скачування гри, яке перевантажило їхні мережі.

У березні GSC Game World повідомила, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграли понад 6 млн гравців.