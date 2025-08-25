Для військовозобовʼязаних, кому поточного або наступного року виповнюється 25 років, обмеження збережуться . Це випливає з тексту законопроєкту №13685, який 25 серпня зʼявився на сайті Верховної Ради.

Деталі

Ініціатива передбачає уточнення ст. 6 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», надаючи винятки для осіб до 25 років, які не підлягають призову.

Водночас обмеження залишаться для військовозобовʼязаних, яким виповнюється 25 років у поточному або наступному році.

Контекст

Під час воєнного стану військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.

За законом, до 25 років призову на службу під час мобілізації не підлягають ті, хто вже пройшов базову підготовку, а також юнаки 17–25 років. Однак і вони не можуть залишити країну.

Виняток зроблено для контрактників до 25 років і студентів 18–22 років, які вчаться денною формою в українських вишах і беруть участь у програмах обміну. Та попри це, тисячі молодих людей, які працюють чи навчаються за кордоном, уже три роки не можуть повернутися додому, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Багато сімей відправляють 17-річних дітей за межі України, знаючи, що після 18 років виїзд стане неможливим. Це також спонукає старшокласників їхати на навчання за кордон.

Така заборона ускладнює життя молоді: вони втрачають зв’язок із рідними, а іноді шукають незаконні шляхи її обійти, зазначають автори законопроєкту.

12 серпня президент Володимири Зеленський повідомив, що доручив уряду підвищити вік для виїзду з України до 22 років. Зеленський вважає, що ця ініціатива «допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні».