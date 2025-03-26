Парламент Вірменії ухвалив закон про початок вступу в ЄС

Парламент Вірменії на засіданні 26 березня у другому й остаточному читанні ухвалив закон «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського союзу», пише News.am . Законопроєкт підтримали 64 депутати, сім були «проти».

Деталі

Ініціатором проєкту є громадянська ініціатива «Платформа демократичних сил», якій за два місяці вдалося зібрати 60 000 підписів (з необхідних 50 000). Ці підписи були необхідні для винесення проєкту на розгляд Національних зборів.

Контекст

Відносини Вірменії з ЄС активізувалися після того, як у вересні 2022 року Москва та ОДКБ відмовилися втручатися у конфлікт Єревана з Баку.

За два роки зближення з ЄС у Вірменії розмістили європейських спостерігачів, Брюссель виділив Єревану €270 млн допомоги, а Рада ЄС ухвалила рішення про оборонну підтримку на €10 млн та початок діалогу щодо безвізу.

У вересні 2024 року Єреван і Брюссель офіційно розпочали переговори про лібералізацію візового режиму. Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас назвав це історичною подією.

У березні Європарламент ухвалив резолюцію, що підтримує цей процес. Депутати наголосили на стратегічному значенні Вірменії для ЄС і закликали розробити дорожню карту для подальшого зміцнення партнерства.

9 січня 2025 року уряд Вірменії на засіданні схвалив законопроєкт про ініціацію процесу вступу країни до ЄС.

Росія стверджує, що початок процесу вступу до ЄС означає одночасний вихід із Євразійського економічного союзу, наголошуючи, що Вірменія не може бути членом обох об’єднань одночасно.