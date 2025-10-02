Віталій Зайченко продовжить очолювати НЕК «Укренерго» після узгодження Міністерства енергетики та Наглядової ради. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Деталі

Це рішення ухвалене з урахуванням позицій НКРЕКП, Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, а також суду, додали у відомстві.

«Голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко та члени Правління компанії – продовжують виконувати свої обов’язки», – заявили і в «Укренерго».

Контекст

26 вересня 2025 року Наглядова рада «Укренерго» несподівано висловила недовіру Зайченку та трьом членам правління, ухваливши рішення про їхнє звільнення. Це викликало резонанс, оскільки рішення приймалося онлайн, що суперечило наказу Міненерго про проведення засідань виключно в офісі компанії в Києві. Господарський суд Києва заборонив реєструвати це рішення, а НКРЕКП розпочала перевірку його законності. Міненерго заявило, що не отримувало офіційного повідомлення про звільнення.

Після трьох днів консультацій у Києві за участі іноземних членів Наглядової ради, Міненерго та Мінекономіки 1 жовтня 2025 року було досягнуто компромісу.

Віталій Зайченко, призначений головою правління у червні 2025 року, має досвід управління системою в кризових умовах, зокрема під час масованих обстрілів енергетичних об’єктів взимку 2024–2025 років.