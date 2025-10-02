Виталий Зайченко продолжит возглавлять НЭК «Укрэнерго» после согласования Министерства энергетики и Наблюдательного совета. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Подробности

Это решение принято с учетом позиций НКРЭКУ, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также суда, добавили в ведомстве.

«Глава Правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко и члены Правления компании – продолжают выполнять свои обязанности», – заявили и в «Укрэнерго».

Контекст

26 сентября 2025 года Наблюдательный совет «Укрэнерго» неожиданно выразил недоверие Зайченко и трем членам правления, приняв решение об их увольнении. Это вызвало резонанс, поскольку решение принималось онлайн, что противоречило приказу Минэнерго о проведении заседаний исключительно в офисе компании в Киеве. Хозяйственный суд Киева запретил регистрировать это решение, а НКРЭКУ начала проверку его законности. Минэнерго заявило, что не получало официального уведомления об увольнении.

После трех дней консультаций в Киеве с участием иностранных членов Наблюдательного совета, Минэнерго и Минэкономики, 1 октября 2025 года был достигнут компромисс.

Виталий Зайченко, назначенный главой правления в июне 2025 года, обладает опытом управления системой в кризисных условиях, в частности во время массированных обстрелов энергетических объектов зимой 2024-2025 годов.