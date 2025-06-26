Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Продали 2000 фігурок, динаміка — плюс 250%». Як українські підприємці заробляють на лихоманці навколо іграшки Лабубу

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Лабубу /Getty Images

Іграшка Лабубу підкорює український ринок, за місяць підприємці продають сотні схожих фігурок Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:40 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:40

Випущена понад пʼять років тому, іграшкова фігурка «Лабубу» стала популярною лише у 2024–2025 роках завдяки соцмережам. Про неї розказують співачки Ріанна і Дуа Ліпа, модель і ведуча Кім Кардашʼян, футболіст Девід Бекхем. Як українські підприємці підхопили тренд та скільки на ньому заробляють?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

За місяць продажів виторг збільшився на 15%, а якщо врахувати супутні покупки – ріст близько 30%, розповідає Євген Васютін, керівник мережі магазинів аксесуарів A-SHOP, який вже місяць продає фігурки в стилі лабубу ціною 650–850 грн. Маржинальність – близько 40%, говорить Олексій Гулий, співвласник мережі «Техно Їжак», в якій фігурки продаються з 19 травня. 

«Оригінальних лабубу, які офіційно ввезені в Україну, немає», – говорить Павло Овчинніков, співвласник та СЕО групи компаній Kiddisvit. Його компанія не планує ставати офіційним дистрибʼютором фігурок Pop Mart, натомість збирається запропонувати альтернативу.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні