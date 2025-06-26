Випущена понад пʼять років тому, іграшкова фігурка «Лабубу» стала популярною лише у 2024–2025 роках завдяки соцмережам. Про неї розказують співачки Ріанна і Дуа Ліпа, модель і ведуча Кім Кардашʼян, футболіст Девід Бекхем. Як українські підприємці підхопили тренд та скільки на ньому заробляють?

За місяць продажів виторг збільшився на 15%, а якщо врахувати супутні покупки – ріст близько 30%, розповідає Євген Васютін, керівник мережі магазинів аксесуарів A-SHOP, який вже місяць продає фігурки в стилі лабубу ціною 650–850 грн. Маржинальність – близько 40%, говорить Олексій Гулий, співвласник мережі «Техно Їжак», в якій фігурки продаються з 19 травня.

«Оригінальних лабубу, які офіційно ввезені в Україну, немає», – говорить Павло Овчинніков, співвласник та СЕО групи компаній Kiddisvit. Його компанія не планує ставати офіційним дистрибʼютором фігурок Pop Mart, натомість збирається запропонувати альтернативу.