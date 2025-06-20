Ринкова капіталізація китайської компанії з виробництва іграшок Pop Mart у розмірі $40 млрд перевершила капіталізацію американських Hasbro та Mattel разом узятих завдяки популярності її ляльки Лабубу, пише Financial Times 20 червня. Ажіотаж навколо іграшки призвів до рідкісної глобалізації китайського споживчого бренду.

Ключові факти

Пухнаста лялька-ельф Лабубу (Labubu) перетворила китайську групу на одну з найдорожчих компаній з виробництва іграшок у світі, спровокувавши бійки в магазинах і забезпечивши річний обсяг продажів у майже $2 млрд.

Лабубу, потворна, але мила фігурка, за останній рік стала дуже популярною. Деякі з цих іграшок продаються на вторинному ринку втричі дорожче за роздрібну ціну.

Вони були постійними обʼєктами відеороликів TikTok та породжували довжелезні черги біля магазинів Pop Mart від Парижа до Лос-Анджелеса. Модниці з усього світу, серед яких і знаменитості, зокрема Дуа Ліпа, Ріанна і Ліса з K-pop групи Blackpink, носили іграшку як аксесуар для сумочки.

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Лабубу – один із небагатьох китайських споживчих брендів, який здобув світове визнання: ринкова капіталізація Pop Mart у розмірі $40 млрд нині більш ніж удвічі перевищує капіталізацію американських груп Hasbro та Mattel разом узятих.

Продаж лінійки Monsters, частиною якої є Labubu, виріс більш ніж у вісім разів минулого року, склавши близько пʼятої частини виручки, але інші колекції також швидко зростають. Продаж лінійки Crybaby від Pop Mart виріс більш ніж у 16 ​​разів минулого року, склавши майже десяту частину виручки.

Дохід з-за меж материкового Китаю минулого року становив 5,1 млрд юанів, близько 39% від загального обсягу. Акції злетіли майже у шість разів за останній рік на тлі лихоманки Лабубу.

Попит досяг точки, коли Pop Mart довелося двічі призупинити продажі у магазинах, у Лондоні минулого місяця та у Сеулі цього тижня, через бійки. У головному магазині компанії в Шанхаї цього тижня, заповненого вітчизняними та зарубіжними покупцями, всі ляльки Лабубу були розпродані.

Аналітики стверджують, що стрімкому зростанню Pop Mart сприяв «ефект помади», коли споживачі, які зазвичай купують предмети розкоші в періоди економічного зростання, витрачають гроші на менш дорогі товари повсякденного попиту під час спадів. Також свою роль могли зіграти наслідки китайської політики однієї дитини, через яку діти стикаються з великою самотністю і шукають розради в продуктах, що дають відчуття товариства.

Водночас модель продажу ляльок у закритих непрозорих коробках вже привернула увагу офіційних осіб у Китаї. Нещодавно у матеріалі державної газети Peopleʼs Daily цитувалися експерти-юристи, які закликали до більш строгого регулювання, бо такі коробки можуть викликати звикання у неповнолітніх. Акції Pop Mart впали на 3,6% у Гонконгу у пʼятницю після публікації.

Покупці не знають, якого саме персонажа із серії вони купили, допоки не розпакують його Фото Getty Images

Контекст

Іграшки Pop Mart продаються в «прихованих коробках» у Китаї за ціною 69 юанів ($10), хоча магазини також продають більші ляльки Лабубу за набагато вищою ціною. Покупці не знають, якого саме персонажа із серії вони купили, допоки не розпакують його, що стимулює повторні покупки та активний вторинний ринок, особливо серед колекціонерів повних наборів. Лабубу – це лише одна із серій ляльок, які продає Pop Mart.

Компанія була заснована у 2010 році Ван Ніном із провінції Хенань у центральному Китаї. Лістинг у Гонконгу в 2020 році й подальше зростання вартості акцій збільшили статки Вана до більш ніж $21 млрд, що зробило його 12-ю найбагатшою людиною Китаю, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

В останні роки Pop Mart приступила до амбітної глобальної експансії: у 2022 році компанія хотіла наслідувати приклад Lego і здійснювати більшу частину продажів на зарубіжних ринках, таких як США та Європа.

Наприкінці минулого року вона мала 130 стаціонарних магазинів і 192 торгові автомати за межами материкового Китаю, в основному в США, Європі та Південно-Східній Азії. Вона також продає свою продукцію споживачам через онлайн-платформи, зокрема Amazon і TikTok.