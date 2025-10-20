Компанія Kering, якій належать відомі бренди, такі як Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, уклав угоду з продажу свого косметичного підрозділу французькій компанії L’Oreal. Про це йдеться у повідомленні компанії від 19 жовтня.

Деталі

Вартість угоди становить €4 млрд ($4,7 млрд), як зазначено в повідомленні. У рамках угоди L’Oreal, найбільший у світі виробник косметики, додасть бренд Creed до свого портфеля.

«Об’єднання зусиль із світовим лідером у сфері краси дозволить нам прискорити розвиток парфумерії та косметики для наших ключових брендів, забезпечивши їхній масштаб у цій категорії та розкривши їхній величезний довгостроковий потенціал», – зазначив де Мео в заяві.

Продаж є першим стратегічним кроком де Мео, який офіційно обійняв посаду у вересні, на тлі зниження попиту в Китаї та загрози підвищення мит у США. Високий рівень боргу компанії також викликає занепокоєння інвесторів.

Новий генеральний директор, який змінив Франсуа-Анрі Піно, планує представити своє стратегічне бачення наступної весни. Сім’я Піно залишається основним акціонером Kering, володіючи 42% акцій та 59% голосів.

Контекст

Kering запустила свій косметичний підрозділ у 2023 році. Того ж року компанія придбала преміальний парфумерний бренд Creed за приблизно €3,5 млрд, щоб розвинути свою косметичну платформу, але з того часу зіткнулася з більш нагальними проблемами.

Угода дасть змогу Kering зменшити боргове навантаження, яке станом на кінець червня досягло приблизно $11 млрд, та зосередитися на відродженні ключових брендів, зокрема Gucci, який зазнав зниження продажів на китайському ринку.