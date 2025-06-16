Акції Kering підскочили на 8,2% вранці 16 червня, а акції Renault впали більш ніж на 6% після повідомлень про те, що генеральний директор французького автовиробника Лука де Мео готовий стати новим головою виробника предметів розкоші, пише Reuters 16 червня.
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Ключові факти
- Ввечері 15 червня компанія Renault заявила, що де Мео покине компанію в середині липня, «щоб взятися за нові завдання поза автомобільним сектором».
- За пʼять років біля керма де Мео перетворив французького автовиробника, переглянувши його двадцятирічний стратегічний альянс з Nissan і зробивши акцент на гібридних двигунах з одночасним переходом на електромобілі.
- Як вперше повідомила газета Le Figaro, італієць має намір змінити генерального директора Kering Франсуа-Анрі Піно, чия родина контролює цей конгломерат і який керує ним уже 20 років.
- Газета Le Monde повідомила, не посилаючись на джерела, що Kering, як очікується, оголосить про призначення Мео після закриття торгів у понеділок, 16 червня.
- Перехід де Мео в Kering, чиї плани перетворення свого лейбла Gucci не переконали інвесторів фондового ринку, ознаменує собою кардинальні зміни. Водночас Піно залишиться головою Kering.
Контекст
Де Мео перейшов у Renault з Volkswagen в 2020 році, коли французький автовиробник повідомив про рекордні збитки через падіння продажів, спричинених пандемією. Він почав широкомасштабні зменшення витрат, які різко скоротили чисельність персоналу та виробничі потужності по всьому світу і перетворили фірму на меншу, але гнучкішу компанію. Він також займався розбудовою часто складних відносин Renault з Nissan. Французькій державі належить 15% акцій Renault.
Компанії Kering, ймовірно, знадобиться провести власні перетворення. Під керівництвом Піно група пережила роки вражаючого зростання, в основному за рахунок Gucci, але після пандемії Kering важко вдається оживити бренд.
Несподіваний відхід Де Мео став другим відходом топ-менеджера європейського автовиробника за останні шість місяців після відходу Карлоса Тавареса зі Stellantis. Автомобільний сектор Європи переживає не найкращі часи через торговельні мита президента США Дональда Трампа та жорстку конкуренцію з боку китайських конкурентів.
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