Акції Kering підскочили на 8,2% вранці 16 червня, а акції Renault впали більш ніж на 6% після повідомлень про те, що генеральний директор французького автовиробника Лука де Мео готовий стати новим головою виробника предметів розкоші, пише Reuters 16 червня.

Ключові факти

Ввечері 15 червня компанія Renault заявила, що де Мео покине компанію в середині липня, «щоб взятися за нові завдання поза автомобільним сектором».

За пʼять років біля керма де Мео перетворив французького автовиробника, переглянувши його двадцятирічний стратегічний альянс з Nissan і зробивши акцент на гібридних двигунах з одночасним переходом на електромобілі.

Генеральний директор Renault Лука де Мео Фото Getty Images

Як вперше повідомила газета Le Figaro, італієць має намір змінити генерального директора Kering Франсуа-Анрі Піно, чия родина контролює цей конгломерат і який керує ним уже 20 років.

Генеральний директор Kering Франсуа-Анрі Піно Фото Getty Images

Газета Le Monde повідомила, не посилаючись на джерела, що Kering, як очікується, оголосить про призначення Мео після закриття торгів у понеділок, 16 червня.

Перехід де Мео в Kering, чиї плани перетворення свого лейбла Gucci не переконали інвесторів фондового ринку, ознаменує собою кардинальні зміни. Водночас Піно залишиться головою Kering.

Контекст

Де Мео перейшов у Renault з Volkswagen в 2020 році, коли французький автовиробник повідомив про рекордні збитки через падіння продажів, спричинених пандемією. Він почав широкомасштабні зменшення витрат, які різко скоротили чисельність персоналу та виробничі потужності по всьому світу і перетворили фірму на меншу, але гнучкішу компанію. Він також займався розбудовою часто складних відносин Renault з Nissan. Французькій державі належить 15% акцій Renault.

Компанії Kering, ймовірно, знадобиться провести власні перетворення. Під керівництвом Піно група пережила роки вражаючого зростання, в основному за рахунок Gucci, але після пандемії Kering важко вдається оживити бренд.

Несподіваний відхід Де Мео став другим відходом топ-менеджера європейського автовиробника за останні шість місяців після відходу Карлоса Тавареса зі Stellantis. Автомобільний сектор Європи переживає не найкращі часи через торговельні мита президента США Дональда Трампа та жорстку конкуренцію з боку китайських конкурентів.