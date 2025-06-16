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Акції Kering зросли, а Renault впали через можливий перехід СЕО автовиробника до власника Gucci

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Акції Kering підскочили на 8,2% вранці 16 червня, а акції Renault впали більш ніж на 6% після повідомлень про те, що генеральний директор французького автовиробника Лука де Мео готовий стати новим головою виробника предметів розкоші, пише Reuters 16 червня.

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Ключові факти

  • Ввечері 15 червня компанія Renault заявила, що де Мео покине компанію в середині липня, «щоб взятися за нові завдання поза автомобільним сектором».
  • За пʼять років біля керма де Мео перетворив французького автовиробника, переглянувши його двадцятирічний стратегічний альянс з Nissan і зробивши акцент на гібридних двигунах з одночасним переходом на електромобілі.
Getty Images

Генеральний директор Renault Лука де Мео Фото Getty Images

  • Як вперше повідомила газета Le Figaro, італієць має намір змінити генерального директора Kering Франсуа-Анрі Піно, чия родина контролює цей конгломерат і який керує ним уже 20 років.
Getty Images

Генеральний директор Kering Франсуа-Анрі Піно Фото Getty Images

  • Газета Le Monde повідомила, не посилаючись на джерела, що Kering, як очікується, оголосить про призначення Мео після закриття торгів у понеділок, 16 червня.
  • Перехід де Мео в Kering, чиї плани перетворення свого лейбла Gucci не переконали інвесторів фондового ринку, ознаменує собою кардинальні зміни. Водночас Піно залишиться головою Kering.

Контекст

Де Мео перейшов у Renault з Volkswagen в 2020 році, коли французький автовиробник повідомив про рекордні збитки через падіння продажів, спричинених пандемією. Він почав широкомасштабні зменшення витрат, які різко скоротили чисельність персоналу та виробничі потужності по всьому світу і перетворили фірму на меншу, але гнучкішу компанію. Він також займався розбудовою часто складних відносин Renault з Nissan. Французькій державі належить 15% акцій Renault.

Компанії Kering, ймовірно, знадобиться провести власні перетворення. Під керівництвом Піно група пережила роки вражаючого зростання, в основному за рахунок Gucci, але після пандемії Kering важко вдається оживити бренд.

Несподіваний відхід Де Мео став другим відходом топ-менеджера європейського автовиробника за останні шість місяців після відходу Карлоса Тавареса зі Stellantis. Автомобільний сектор Європи переживає не найкращі часи через торговельні мита президента США Дональда Трампа та жорстку конкуренцію з боку китайських конкурентів.

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