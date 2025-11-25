У Києві вночі 25 листопада під час масованого російського удару постраждала друкарня «Від «А» до «Я». В приміщення влетів російський дрон. Про це повідомила друкарня на сторінці в Instagram.

Деталі

Десь о 2 ночі на друкарню прилетів «Шахед». Постраждалих в результаті атаки немає, друкарня продовжує працювати.

Типографія «Від «А» до «Я» була заснована у 2001 році. Друкує листівки, плакати, папки, пакети, блокноти, календарі, щоденники, брошури і каталоги, журнали, етикетки, наклейки, карти та атласи, різного виду упаковки і книги. Щорічно типографіє виготовляє понад 1 млн книжок, йдеться на сайті компанії.

Засновниками компанії є Ілля Болгов, який володіє 99% статутного капіталу, і Анна Болгова з часткою 1%.

Це одна з найбільших книжкових друкарень в Україні за виторгом. Згідно з даними Youcontrol, у 2024-му році виторг компанії склав понад 200 млн грн.

Контекст

Уночі та вранці 25 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на столицю. Для удару по Києву окупанти залучили ударні дрони та ракети різних типів. Про це повідомили київський мер Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Держслужба з надзвичайних ситуацій. У результаті атаки є загиблі та поранені.

У Святошинському районі Києва постраждав логістични цент Novus загальною площею 40 000 кв. м.