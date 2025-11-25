Уночі та вранці 25 листопада армія РФ здійснила чергову масовану повітряну атаку на столицю. Для удару по Києву окупанти залучили ударні дрони та ракети різних типів. Про це повідомили київський мер Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Держслужба з надзвичайних ситуацій . У результаті атаки є загиблі та поранені.

Деталі

У Печерському районі пошкоджено 22-поверховий будинок на рівні 4–7 поверхів, звідти евакуювали мешканців.

У Дніпровському районі ракета влучила в дев’ятиповерховий будинок: зруйновані та охоплені пожежею 6–7 поверхи. На місці загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Також зафіксоване влучання по гаражах, де виникла пожежа площею близько 50 кв. м, і руйнування приблизно 400 кв. м.

Після ранкової атаки у Святошинському районі Києва поранено щонайменше двох людей, пошкодження зафіксовані також у Дарницькому районі. У Святошинському районі, попередньо, четверо загиблих, ще щонайменше три людини отримали поранення.

«Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор», – повідомив Ткаченко.

Станом на 8:36 внаслідок ворожої атаки на Київ загинули 6 людей, уточнив Кличко. Відомо про 14 постраждалих, 8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

В Міненерго додали, що атака зокрема була спрямована і на обʼєкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили теплопостачання. Це стосується споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

О 9:18 в Києві за розпорядженням НЕК «Укренерго» ввели і екстрені відключення електроенергії.

Атака на Київ 25 листопада Фото ДСНС Києва Атака на Київ 25 листопада Атака на Київ 25 листопада Атака на Київ 25 листопада Атака на Київ 25 листопада Атака на Київ 25 листопада Атака на Київ 25 листопада Попередній слайд Наступний слайд

Окупанти вдарили й по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київщини. У Білій Церкві пошкоджено чотириповерховий будинок, ще чотири – знищено. З будівлі та підвалу, який слугував укриттям, евакуювали 46 людей. Постраждала 14-річна дитина.

Контекст

Російські окупаційні війська минулої ночі застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. Чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії, є точний час прольотів, повідомив вранці 25 листопада президент Володимир Зеленський. Росіяни також били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. «Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя», – написав він.

Росіяни регулярно обстрілюють Україну і зокрема столицю, намагаючись знищити українську енергосистему. Обстріли відбуваються з регулярністю в середньому кожні 10 днів. В ніч на 14 листопада росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на Україну. По Києву тоді росіяни запустили крилаті ракети (ймовірно, «Калібри»), балістику, а також аеробалістичні ракети «Кинжал» з літаків МіГ-31К.