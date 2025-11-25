Вночі 25 листопада під час масованого російського удару по Києву постраждав один з обʼєктів групи «Текстиль-Контакт». Пошкоджено складські та виробничі приміщення, постраждала тканина та частково обладнання. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook її співвласник Олександр Соколовський.

Деталі

«Сьогодні вночі прилетіло на ТК», – написав засновник компанії Олександр Соколовський у Facebook. За його даними, від вибухової хвилі та уламків пошкоджено власні складські та виробничі приміщення у Києві. Зі співробітників ніхто не постраждав. Будівлі розташовані в Дніпровському районі, загальна площа приміщень – 5000 кв. м.

Бетонні конструкції майже не постраждали, за словами Соколовського. «Фасади, стеля, вікна – багато руйнувань, багато замокшої тканини, обладнання менше постраждало», – каже він. Орієнтовна сума збитків, за його словами, – $300 000.

Компанія планує відбудову приміщень, які терміни – поки невідомо, повідомив Соколовський. «Чекаємо спеціалістів, бюджети», – говорить він.

Відшив, пакування, відгрузки компанія перерозподілила на інші підприємства групи, загалом у неї 13 фабрик по Україні.

У 2022 році постраждала текстильна фабрика компанії в Чернігові, у 2023-му – філія «Текстиль-Контакт» у Запоріжжі. Були й інші пошкодження в Києві, за словами Соколовського. Приблизна сума збитків від початку війни – $1,3–1,4 млн, каже він.

Контекст

«Текстиль-Контакт», співвласником якої є Олександр Соколовський, наразі одна з найбільших текстильних компаній України. До групи входять девʼять підприємств у семи регіонах України. «Текстиль-Контакт» орієнтована на роботу під замовлення та на оптовий продаж, реалізує свою продукцію у чотирьох гіпермаркетах «Тканини» та шоу-румі в Києві.

У 2024 році виторг «ТК-Домашній текстиль» упав на 42%, до 874 млн грн, свідчать дані YouControl.

Торговельно-промислова група компаній «Текстиль-Контакт» («ТК-Груп») з початку повномасштабної війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн.

Уночі та вранці 25 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на столицю. Для удару по Києву окупанти залучили ударні дрони та ракети різних типів. Про це повідомили київський мер Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Держслужба з надзвичайних ситуацій. У результаті атаки є загиблі та поранені.

У Святошинському районі Києва постраждав логістични цент Novus загальною площею 40 000 кв. м.