У ніч на 25 листопада під час масованого російського удару по Києву зазнав пошкоджень єдиний логістичний центр мережі супермаркетів Novus. Факт удару по обʼєкту Forbes Ukraine підтвердили у компанії. Наразі відомо про чотирьох загиблих водіїв постачальників мережі.

Ключові факти

Площа логістичного центру Novus становила 40 000 кв. м. Це був єдиний розподільчий центр мережі, який об’єднали з семи меншими.

Внаслідок влучання поруч із чотириповерховою складською будівлею виявлено тіла чотирьох загиблих, ще троє людей поранені, йдеться в повідомленні ДСНС Україна. Пожежа ліквідована.

Фото пресслужби ДСНС свідчать, що йдеться саме про логістичний центр Novus. В компанії підтвердили Forbes Ukraine, що це їх обʼєкт.

Доповнено. Пізніше компанія офіційно підтвердила пошкодження логістичного центру. «Саме завдяки його роботі ми щодня забезпечували безперебійні поставки продуктів у магазини», – йдеться у коментарі. Наразі логістичний центр не функціонує.

Пізніше компанія офіційно підтвердила пошкодження логістичного центру. «Саме завдяки його роботі ми щодня забезпечували безперебійні поставки продуктів у магазини», – йдеться у коментарі. Наразі логістичний центр не функціонує. За даними компанії, під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, що прибули на вигрузку товарів, ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали. «Ми щиро, від усього серця висловлюємо співчуття родинам загиблих», – зазначається у повідомленні.

Novus обіцяє надати всю необхідну допомогу й підтримку сім’ям та постраждалим.

Компанія зараз оцінює масштаби збитків. Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде, наголошується в повідомленні.

Логістичні маршрути будуть перебудовані, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі і в найкоротші терміни відновити роботу складу, зазначив Novus.

Росія обстріляла логістичний центр Novus Росія обстріляла логістичний центр Novus Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Novus запустив свій логістичний центр в січні 2024-го. Для його будівництва залучали кредитні кошти ЄБРР, розповів у кулуарах форуму «НадЛюди» від Forbes Ukraine гендиректор Novus Марк Петкевич.

У березні 2022-го Росія вдарила по Києву гіперзвуковими ракетами «Кинджал», зруйнувавши частину ТРЦ Retroville на Виноградарі, де розміщувався головний офіс одного з найбільших продовольчих ритейлерів Novus. Крім цього, мережа втратила склад під Броварами і майже 10% магазинів. У грудні 2024-го Novus оцінював збитки від війни у 2 млрд грн.

Попри втрати, мережа продовжує зростання – виторг за 6 місяців 2025-го склав 16,3 млрд грн, що на 21% більше, ніж за аналогічний період торік, за даними YouControl.

Мережу Novus розвиває литовська компанія BT Invest, заснована у 2008 році Раймондасом Туменасом та Ігорем Беззубом. На жовтень 2025-го мережа налічувала 141 об’єкт: 88 супермаркетів Novus, 51 магазин «Мі Маркет» та два дискаунтери «Хапайка», що працюють у столичному регіоні, Тернополі та Рівному.