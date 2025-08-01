Український режисер Андрій Приймаченко виграв суд проти компанії HBO, яка без дозволу використала його твір – візуалізацію телефонної розмови диспетчерів – у мінісеріалі «Чорнобиль». HBO виплатила автору разову фінансову винагороду, розповів Приймаченко Forbes Ukraine.

«Угоду з HBO укладено», – написав український режисер Андрій Приймаченко 1 серпня 2025-го на своїй сторінці Facebook. Після шістьох років судових тяганин із HBO йому вдалося довести авторство одного з епізодів, використаних у мінісеріалі «Чорнобиль».

Суд завершився мировою угодою з виплатою разової фінансової винагороди, каже Приймаченко Forbes Ukraine. Суму компенсації та умови виплати він не розголошує через конфіденційність договору.

Чому розгляд справи тривав шість років?

За що HBO виплатила компенсацію Приймаченку

Пʼятисерійний мінісеріал «Чорнобиль» від HBO вийшов у травні 2019-го. Сценарій написав американець Крейг Мезін, зрежисував проєкт швед Юган Ренк. Сюжет побудований навколо подій після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції.

Серіал отримав світове визнання, здобувши три нагороди премії «Еммі» у вересні 2019 року та два «Золоті глобуси» у січні 2020-го. Рейтинг «Чорнобиля» від кінокритиків на платформі Rotten Tomatoes – 95%.

Творців проєкту звинуватили у порушеннях авторських прав. Режисер Андрій Приймаченко повідомив про використання у першому епізоді серіалу його роботи – візуалізації телефонних переговорів диспетчера пожежного звʼязку з диспетчерами Чорнобильської АЕС. У порівняльному відео Приймаченко показав ідентичність фрагментів.

Порівняння фрагментів із серіалу «Чорнобиль» та роботи Андрія Приймаченка.

«Твір було скопійовано без мого відома та дозволу, – розповідав режисер. – На доброзичливе звернення до компанії-виробника серіалу я отримав доволі зухвалі відповіді».

Приймаченко звертався до режисера «Чорнобиля» Мезіна, втім юристи HBO стверджували, що відео унікальне і створене командою серіалу. Після цього автор вирішив йти судовим шляхом.

Режисер серіалу «Чорнобиль» Крег Мезін. Фото Getty Images

Розгляд справи тривав шість років. Інтереси Приймаченка представляла українська юридична компанія Law Net та американська Doniger / Burroughs, які вели весь процес на території США. «Суд у США – важка і дорога справа, особливо якщо ти громадянин України під час війни», – каже він.

Коли Приймаченко з юристами лише почав працювати над справою, світ застиг під натиском пандемії, каже він. У 2022 році справа відійшла на другий план через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«Треба було надати великий обсяг інформації та документів і донести це до американських адвокатів, оскільки наші системи законодавства відрізняються», – описує процес режисер.

Зрештою, Окружний суд Південного округу Нью-Йорка ухвалив рішення на користь українця. Згідно з мировою угодою з HBO, Приймаченку виплатили разову фінансову винагороду. Суму та умови компенсації він не розголошує.

«З самого початку моєю метою було відновити справедливість, – зазначив Приймаченко. – З якої би країни не була компанія, не можна брати чужий твір і робити вигляд, ніби нічого не сталося».