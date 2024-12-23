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Як працюватимуть банки на свята

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.

Деталі

  • У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.
  • Водночас НБУ врахував звернення Держказначейства про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року. 
  • 30 грудня СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк та інші системи працюватимуть у звичайному режимі. Платежі в іноземній валюті від Держказначейства через НБУ та АТ «Укрексімбанк» проводитимуться до 13:00. 
  • Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Держказначейством та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00.
  • 31 грудня та 1 січня 2025 року СЕП працюватиме у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не прийматимуться платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Держказначейства. Банки працюватимуть у звичайному режимі. Валютний ринок, депозитарій НБУ та інші системи працюватимуть у звичайному режимі.
  • НБУ просить банки заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.
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