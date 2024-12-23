Як працюватимуть банки на свята

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.
Деталі
- У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.
- Водночас НБУ врахував звернення Держказначейства про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року.
- 30 грудня СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк та інші системи працюватимуть у звичайному режимі. Платежі в іноземній валюті від Держказначейства через НБУ та АТ «Укрексімбанк» проводитимуться до 13:00.
- Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Держказначейством та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00.
- 31 грудня та 1 січня 2025 року СЕП працюватиме у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не прийматимуться платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Держказначейства. Банки працюватимуть у звичайному режимі. Валютний ринок, депозитарій НБУ та інші системи працюватимуть у звичайному режимі.
- НБУ просить банки заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.
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