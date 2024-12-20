НБУ дозволив ювелірам операції з банківськими металами за безготівкові гривні та спростив бізнесу сплату купонів за євробондами

Національний банк України дозволив виробникам ювелірних виробів операції з банківськими металами за безготівкову гривню та спростив правила сплати купонів за єврооблігаціями. Такі нововведення почнуть діяти з 21 грудня 2024 року, йдеться у повідомленні регулятора.

Деталі

НБУ заявив, що мета нових валютних послаблень – підтримка українських виробників, полегшення умов ведення бізнесу та забезпечення стабільності економіки.

Регулятор дозволив юрособам та підприємцям купувати й продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні. Такі операції можливі за умови, що бізнес займається виробництвом ювелірних виробів і працював у цій сфері до початку повномасштабного вторгнення.

НБУ дозволив оператору ядерних установок купувати валюту без урахування залишків на рахунках, отриманих до кінця жовтня 2024 року.

Нацбанк спростив сплату купонів за єврооблігаціями. Відтепер українські компанії, які залучали фінансування через випуск євробондів, матимуть рівні можливості для відшкодування витрат нерезидентам. Перекази здійснюватимуться виключно за рахунок власної валюти й відповідно до визначених умов, йдеться у повідомленні.

Зміни затверджені постановою НБУ №155 від 20 грудня 2024 року.

Контекст

У травні 2024 року НБУ впровадив наймасштабніший пакет валютної лібералізації від початку повномасштабної війни. Ці заходи стосувалися переказу дивідендів за кордон, обслуговування зовнішніх кредитів, імпорту послуг, а також переказів валюти для лізингу та оренди.

4 вересня НБУ посилив обмеження на використання валютних карт за кордоном. Нові ліміти передбачають до 100 000 грн на місяць для купівлі предметів розкоші, таких як ювелірні вироби, годинники та монети, і до 500 000 грн для операцій з агентами нерухомості. Ці заходи стосуються всіх рахунків фізичних осіб у банках України та спрямовані на запобігання відтоку капіталу, збереження резервів і стабілізацію валютного ринку.

20 листопада регулятор вніс чергові зміни до валютних обмежень. Зокрема, було пом’якшено вимоги для зовнішньоторговельних операцій, але посилено контроль за їхнім дотриманням. Ці заходи покликані підтримати бізнес, зберігаючи стабільність фінансової системи країни.