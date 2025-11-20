За ексміністра розвитку громад та територій, віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова 19 листопада внесли 51,6 млн грн застави, яку йому призначив суд у справі про ймовірну корупцію в енергетиці. Про це повідомляють «Схеми» від «Радіо Свобода» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Деталі
- Заставу внесли Андрій Ярославович Процик та Ірина Миколаївна Федорович.
- Процик, імовірно український адвокат та один із керівників юрфірми «Процик та партнери», заплатив 30 млн грн. Він не заперечив участі, але відмовився спілкуватися про походження коштів.
- Решту 21,6 млн грн внесла Ірина Миколаївна Федорович, яку журналісти поки не змогли ідентифікувати.
- Напередодні ВАКС узяв Чернишова під варту на 60 діб, визначивши заставу 51,6 млн грн, тож після її внесення він мав би вийти з-під варти, утім адвокати не підтверджують, чи це вже сталося.
Контекст
НАБУ 11 листопада заявило, що у межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом «Че Гевара». Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».
18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 51,6 млн грн для Чернишова.
