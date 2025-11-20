За ексміністра розвитку громад та територій, віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова 19 листопада внесли 51,6 млн грн застави, яку йому призначив суд у справі про ймовірну корупцію в енергетиці. Про це повідомляють «Схеми» від «Радіо Свобода» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Деталі

Заставу внесли Андрій Ярославович Процик та Ірина Миколаївна Федорович.

Процик, імовірно український адвокат та один із керівників юрфірми «Процик та партнери», заплатив 30 млн грн. Він не заперечив участі, але відмовився спілкуватися про походження коштів.

Решту 21,6 млн грн внесла Ірина Миколаївна Федорович, яку журналісти поки не змогли ідентифікувати.

Напередодні ВАКС узяв Чернишова під варту на 60 діб, визначивши заставу 51,6 млн грн, тож після її внесення він мав би вийти з-під варти, утім адвокати не підтверджують, чи це вже сталося.

Контекст

НАБУ 11 листопада заявило, що у межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом «Че Гевара». Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».

18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 51,6 млн грн для Чернишова.