Деталі

Ім’я посадовця правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом Че Гевара.

Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою.

НАБУ стверджує, що останній транш у розмірі $500 000 отримала дружина Че Гевари вже після того, як він набув статусу підозрюваного, повідомило відомство.

Контекст

Як повідомила УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах, вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, підтвердила пресслужба Мінʼюсту. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи нібито про корупцію в енергетичній сфері.

За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: контрагентів примушували сплачувати «відкати» у розмірі 10–15% від суми контрактів. У разі відмови їм погрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників. У справі згадуються заступник керівника Фонду державного майна та колишній співробітник правоохоронних органів – вони, за твердженням НАБУ, впливали на кадрові рішення, тендери та фінансові потоки через свої зв’язки в Міненерго та самій компанії.

11 листопада наглядова рада «Енергоатому» повідомила, що скликає позачергове засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ.

У межах справи затримані п’ятеро осіб, сімом повідомлено про підозру. Серед них: бізнесмен – організатор злочинної схеми, відомий на записах НАБУ як Карлсон; ексрадник міністра енергетики, який фігурує як Рокет; виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки НАЕК «Енергоатом» на прізвисько Тенор; четверо учасників бек-офісу, що займалися легалізацією отриманих коштів.