У банку кажуть, що не знали про це та обрали підрядника за конкурсом через вигідні тарифи та гарну репутацію.

Компанія, яка інкасує гроші для «Сенс Банк» в окремих регіонах, зареєстрована на діамантовому заводі, пов’язаному з Тимуром Міндічем. Про це 17 листопада заявив народний депутат Ярослав Железняк на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки щодо операції «Мідас» про можливу корупцію в «Енергоатомі».

Деталі

Голова правління «Сенс Банку» Олексій Ступак пояснив, що близько 80% інкасації банк здійснює власними силами, але приблизно 20% – у 2–3 регіонах, де послуга збиткова або економічно недоцільна – виконує зовнішній підрядник ТОВ «СІТ Сек’юріті».

Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу, що ця компанія зареєстрована за тією ж адресою, що й завод «Ізумруд» – підприємство з діамантового бізнесу, пов’язаного з Тимуром Міндічем , бізнес-партнером студії «Квартал 95».

Керівник «Сенс Банку» наполягає, що конкурс на інкасацію був відкритим та «максимально об'єктивним»: «Давайте по-чесному, ми не досліджували завод «Ізумруд» у контексті того, коли обирали ТОВ «СІТ Сек'юріті». У нас було 3–4 кандидати. Конкурс був прописаний максимально об'єктивно, ми орієнтувались на тарифи та репутацію. Жодних проблем на той момент ми не бачили», – сказав Ступак.

Ступак також уточнив, що колишній член наглядової ради Іван Веселий був найнятий попереднім складом ради. Він потрапив на посаду на початку 2024 року, але зараз не входить до оновленого складу наглядової ради банку. Зі складанням повноважень попередньою наглядовою радою повноваження Василя Веселого втратили чинність… Я з ним спілкувався кілька разів. Якихось доручень мені особисто він мені не давав», – додав він.

Банкір наголосив, що Веселий у банку більше «нічим не займається» і «не буває в офісі», відколи втратив повноваження.

ТОВ «СІТ Сек’юріті» – зареєстроване 15 квітня 2016 року приватне товариство з обмеженою відповідальністю, основна діяльність – охоронні послуги (КВЕД 80.10). Статутний капітал компанії становить 56,15 млн грн. Генеральний директор – Олександр Калашник, головний бухгалтер – Галина Шатова. Основним власником є Ігор Шайхет (97,5%), решта належить Калашнику (2,5%). Компанія зареєстрована за адресою: Київ, вул. Дзюби Івана, 11. За даними YouControl 2024 рік чистий дохід компанії склав 348,9 млн грн, що на 1,9 % більше, ніж у 2023 році (342,3 млн грн). Читати більше Згорнути

Контекст

В оприлюднених Національним антикорупційним бюро (НАБУ) плівках згадується бізнесмен та співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч у розмові з Веселим і Сенс банк, йдеться у Telegram дописі Железняка 12 листопада. «Василь Веселий – «смотрящій» від Офісу президента, типу радник Наглядової ради, який «координує» роботу», – додав він.

«Долари в готівці, які дуже красиво запаковані, з штрихкодами та написами міст США», – пише Железняк. Такі банкноти можуть замовляти із США тільки дуже великі банки і у фізичних осіб вони в такому вигляді зʼявитися не можуть, припускає нардеп у дописі.

«Скоріш за все (поки це теорія, яку ми майже знайшли як підтвердити) мова йде про ще один бізнес, чи скоріше «напрямок» корупційного заробітку Тимура Міндіча та ОП – Сенс банк», – припускає Железняк.

Сенс Банк відреагував на припущення нардепа. Там зазначили, що чинна наглядова рада Сенс банку не має жодних радників з будь-яких питань, тож твердження про те, що Василь Веселий – радник наглядової ради банку є некоректним. До того ж «Сенс банк завозить лише готівкові долари США нового зразка (так звані «сині» долари»). На фото, оприлюднених у соцмережах і медіа, можна побачити долари старого зразка – «білі», завезення яких не передбачене та неможливе за договором Сенс банку із європейським банком-партнером», – додали у банку.

Детективи НАБУ 10 листопада провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи про можливу корупцію в енергетичній сфері.

НАБУ 11 листопада заявило, що у межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом Че Гевара. Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою.

