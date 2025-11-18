Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 51,6 млн грн для ексміністра розвитку громад та територій, віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова, повідомляє «Суспільне» із зали суду. Його підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі» та отриманні понад $1,2 млн готівкою.

Деталі

За даними слідства, колишній посадовець був серед тих, хто регулярно відвідував так звану «пральню» – місце, де відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом. На суді прокурор САП повідомив, що зустрічі співробітників бек-офісу Тимура Міндіча з Олексієм Чернишовим для конспірації називали «Інтелектуальним клубом».

Згідно з матеріалами слідства, протягом цього року Чернишов (або його довірена особа) щонайменше тричі отримував гроші від іншого фігуранта справи – Олександра Цукермана: 11 лютого – $227 000 та €96 000; 4 березня – $500 000; 9 травня – ще $500 000.

Кошти, як стверджує обвинувачення, передавалися через дружину Чернишова Світлану (її в колі називали «Професор»). За версією прокурора САП, передача відбувалася в медичному центрі естетичної медицини в центрі Києва, який належить родині Цукермана.

Під час засідання Чернишов категорично відкинув будь-яку причетність до схеми.

«Я ніяк не був пов’язаний із цією організацією і зараз не пов’язаний», – заявив він.

Чернишов зазначив, що голос на оприлюднених НАБУ записах може звучати схоже на його, але наполягає, що висновки повинні ґрунтуватися виключно на фактичних доказах, а не на припущеннях.

За його словами, у справі йдеться про особу на прізвисько «Че Гевара»: «Вони обговорюють якогось Че Гевару, який за думкою слідства якимось чином повʼязаний зі мною… Моє прізвище Чернишов. Я іншим ані прізвищем, ані прізвиськом не користуюсь. Про цього Че Гевару я почув разом з усіма вами тиждень тому».

Скриншот трансляції із засідання суду

Контекст

НАБУ 11 листопада заявило, що у межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом «Че Гевара». Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».

В іншій справі Чернишову вже повідомляли про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди під час роботи в Мінрегіоні у 2020–2022 роках. Він став шостим підозрюваним у справі про начебто корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. За версію слідчих, міністр начебто отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на квартири в уже зведених житлових комплексах на загальну суму понад 14,5 млн грн.