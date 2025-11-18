Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Справа про корупцію в енергетиці. ВАКС обрав запобіжний захід для колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes
Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Олексій Чернишов /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Олексій Чернишов. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 51,6 млн грн для ексміністра розвитку громад та територій, віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова, повідомляє «Суспільне» із зали суду. Його підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі» та отриманні понад $1,2 млн готівкою.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • За даними слідства, колишній посадовець був серед тих, хто регулярно відвідував так звану «пральню» – місце, де відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом. На суді прокурор САП повідомив, що зустрічі співробітників бек-офісу Тимура Міндіча з Олексієм Чернишовим для конспірації називали «Інтелектуальним клубом».
  • Згідно з матеріалами слідства, протягом цього року Чернишов (або його довірена особа) щонайменше тричі отримував гроші від іншого фігуранта справи – Олександра Цукермана: 11 лютого – $227 000 та €96 000;  4 березня – $500 000;  9 травня – ще $500 000.
  • Кошти, як стверджує обвинувачення, передавалися через дружину Чернишова Світлану (її в колі називали «Професор»). За версією прокурора САП, передача відбувалася в медичному центрі естетичної медицини в центрі Києва, який належить родині Цукермана.
  • Під час засідання Чернишов категорично відкинув будь-яку причетність до схеми.
  • «Я ніяк не був пов’язаний із цією організацією і зараз не пов’язаний», – заявив він.
  • Чернишов зазначив, що голос на оприлюднених НАБУ записах може звучати схоже на його, але наполягає, що висновки повинні ґрунтуватися виключно на фактичних доказах, а не на припущеннях.
  • За його словами, у справі йдеться про особу на прізвисько «Че Гевара»: «Вони обговорюють якогось Че Гевару, який за думкою слідства якимось чином повʼязаний зі мною… Моє прізвище Чернишов. Я іншим ані прізвищем, ані прізвиськом не користуюсь. Про цього Че Гевару я почув разом з усіма вами тиждень тому».
Справа про корупцію в енергетиці. ВАКС обрав запобіжний захід для колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова /Фото 1

Скриншот трансляції із засідання суду

Контекст

НАБУ 11 листопада заявило, що у межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом «Че Гевара». Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».

В іншій справі Чернишову вже повідомляли про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди під час роботи в Мінрегіоні у 2020–2022 роках. Він став шостим підозрюваним у справі про начебто корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. За версію слідчих, міністр начебто отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на квартири в уже зведених житлових комплексах на загальну суму понад 14,5 млн грн.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні