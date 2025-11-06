Фонд державного майна знайшов потенційного інвестора для харківського заводу «Радіореле», який спеціалізується на виробництві слаботочних, мініатюрних і електромагнітних реле. За даними Prozorro.Продажі, на аукціоні був один учасник — ТОВ «СКТБ корпорація «Укрінмаш», який запропонував за актив 118 млн грн.
Компанія-переможець належить колишньому нардепу і ексзаступнику міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталію Немілостивому.
Деталі
- «Укрінмаш» запропонував 118 млн грн за 100% акцій «Радіореле» при стартовій ціні 117,2 млн грн.
- За підсумками 2024 року завод отримав 6,3 млн грн доходу та 10,3 млн грн збитку. Основні активи – п’ять будівель загальною площею понад 49 000 кв. м і земельна ділянка 4 га у постійному користуванні.
- Вартість активів станом на 30 червня 2025 року – 193 млн грн, поточні зобов’язання – 3,23 млн грн, з них 2,51 млн грн – прострочена заборгованість. На підприємстві працює 57 осіб.
- За умовами продажу новий власник має погасити борги із зарплати та перед бюджетом протягом шести місяців і не звільняти працівників із власної ініціативи.
Контекст
Завод «Радіореле» – найбільший виробник комутаційної техніки в Україні, заснований у 1920 році. Підприємство неодноразово виставляли на приватизацію, але попередні аукціони були неуспішними. Його продукція використовується у військовій, промисловій та енергетичній електроніці.
ТОВ «СКТБ корпорація Укрінмаш» (ЄДРПОУ 41233779) зареєстровано 2017 року в Харкові. Компанія займається R&D у сфері природничих і технічних наук – розробкою високоточної зброї, безпілотників та електроніки для Збройних сил України.
Статутний капітал – 40 000 грн. Кінцеві бенефіціари: Євген Немілостивий (49,5%) і Віталій Немілостивий (50,5%), свідчать дані YouControl.
Фінансові показники зростають: дохід – з 3 млн грн (2020) до 170 млн грн (2024); чистий прибуток – з -0,5 млн до 20 млн грн; активи – 1,25 млрд грн, зобов’язання – 1,21 млрд грн. З 2022 року компанія бере участь у держтендерах Міноборони. Платник ПДВ з 2020 року, без податкового боргу.
