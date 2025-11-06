Forbes Digital підписка
За харьковский завод «Радиореле» предложили 118 млн грн. Что известно о победителе аукциона

Forbes

1 хв читання

Фонд государственного имущества нашел потенциального инвестора для харьковского завода «Радиореле», специализирующегося на производстве слаботочных, миниатюрных и электромагнитных реле. По данным «Prozorro.Продажи», на аукционе был один участник – ООО «СКТБ корпорация Укринмаш», который предложил за актив 118 млн грн.

Компания-победитель принадлежит бывшему нардепу и экс-заместителю министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталию Немилостивому.

  • «Укринмаш» предложил 118 млн грн за 100% акций «Радиореле» при стартовой цене 117,2 млн грн.
  • По итогам 2024 года, завод получил 6,3 млн грн дохода и 10,3 млн грн ущерба. Основные активы – пять зданий общей площадью более 49 000 кв. м и земельный участок 4 га в постоянном использовании.
  • Стоимость активов на 30 июня 2025 года – 193 млн грн, текущие обязательства – 3,23 млн грн, из них 2,51 млн грн – просроченная задолженность. На предприятии работает 57 человек.
  • По условиям продаж новый владелец должен погасить долги по зарплате и перед бюджетом в течение шести месяцев и не увольнять работников по собственной инициативе.
Фонд державного майна України

Фонд державного майна України

Контекст

Завод «Радиореле» – самый крупный производитель коммутационной техники в Украине, основанный в 1920 году. Предприятие неоднократно выставлялось на приватизацию, но предыдущие аукционы были неуспешными. Его продукция используется в военной, промышленной и энергетической электронике.

ООО «СКТБ корпорация Укринмаш» (ЕГРПОУ 41233779) зарегистрировано в 2017 году в Харькове. Компания занимается R&D в сфере естественных и технических наук – разработка высокоточного оружия, беспилотников и электроники для Вооруженных сил Украины.

Уставный капитал – 40 000 грн. Конечные бенефициары: Евгений Немилостивый (49,5%) и Виталий Немилостивый (50,5%), свидетельствуют данные YouControl.

Финансовые показатели растут: доход – с 3 млн грн (2020 г.) до 170 млн грн (2024 г.); чистая прибыль – с -0,5 млн грн до 20 млн грн; активы – 1,25 млрд грн, обязательства – 1,21 млрд грн. С 2022 года компания участвует в гостендерах Минобороны. Плательщик НДС с 2020 года, без налогового долга.

