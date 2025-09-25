У Києві провели аукціон з приватизації заводу «Квант», розташованого у Голосіївському район столиці, свідчать дані Prozorro.Продажі . Переможець торгів – ТОВ «Дженерал Агро Трейд» – запропонував за нього 401,5 млн грн.

Деталі

Фонд держмайна виставив на приватизацію державний пакет у розмірі 73,27%. Вартість активу на торгах стартувала з майже 173 млн грн. За нього змагалися п’ятеро учасників, і в результаті конкуренції фінальна ціна зросла в понад 2,3 раза.

На кінець червня підприємство має прострочену заборгованість у розмірі майже 1,6 млн грн. За умовами приватизації заборгованість перед бюджетом переможець торгів має погасити протягом шести місяців. Також протягом цього часу новий власник зобов’язаний не звільняти працівників.

Переможцем стало ТОВ «Дженерал Агро Трейд». За даними у системі YouControl, компанія зареєстрована у 2018 році, директоркою та власницею вказана Ольга Іванова. До квітня цього року фірма належала Юрію Кириленку – директору низки компаній групи «Автек». Компанія зареєстрована на загальній системі оподаткування, але свідоцтво ПДВ було анульоване станом на 15 вересня 2025 року. «Агро Трейд» напередодні аукціону змінила адресу з Харкова на Київ.

У разі, якщо компанія не здійснить оплату, право на придбання активу перейде до ТОВ «Юмілекс» – структури, пов’язаної з колишніми власниками ТРЦ «Караван» Сергієм Хрипковим та Андрієм Гордієнком – за ціною 350 млн грн.

Завод "Квант" у Києві. Фото: Фонд держмайна Завод "Квант" у Києві. Фото: Фонд держмайна Завод "Квант" у Києві. Фото: Фонд держмайна Завод "Квант" у Києві. Фото: Фонд держмайна Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

АТ «Завод «Квант» – підприємство, розташоване в Голосіївському районі Києва за адресою вул. Михайла Максимовича, 2, поблизу станції метро «Васильківська». Засноване в 1918 році, воно історично було частиною оборонно-промислового комплексу України. Основний профіль – виробництво електротехнічної та радіоелектронної продукції, хоча останні роки підприємство фактично не вело господарської діяльності.

У 1998 році підприємство визнано банкрутом, але в 2011 році його передали до «Укроборонпрому», а справу про банкрутство закрили в 2016 році. У 2018 році завод зазнав спроб рейдерського захоплення. У 2021 році Кабінет Міністрів України передав завод Фонду державного майна для приватизації через відсутність активної діяльності.

Його головний актив – це 30 будівель загальною площею 58 500 кв. м. Земельні ділянки у власності товариства відсутні. На підприємстві працює двоє людей.