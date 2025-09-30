Генеральний директор Spotify Даніель Ек, який заснував компанію майже два десятиліття тому, планує залишити посаду керівника. Його замінять нові співгенеральні директори, пише WSJ 30 вересня.

Деталі

Компанія-гігант аудіостримінгу оголосила у вівторок, що з 1 січня співпрезиденти Spotify Алекс Норстрем і Густав Седерстрем стануть співгенеральними директорами.

Норстрем, який також є головним бізнес-директором, відповідав за підписки, рекламу та контент на платформі. Седерстрем, головний директор із продуктів і технологій, керував розробкою продуктів, дизайном і технічними аспектами.

«Ми перебуваємо в найкращій позиції. І хочу уточнити: я не йду. Я залишатимуся глибоко залученим у ключові рішення щодо нашого майбутнього», – зазначив Ек у листі до співробітників.

Ек планує стати виконавчим головою правління, брати участь у рішеннях щодо розподілу капіталу, визначати довгострокову стратегію компанії та підтримувати вищу управлінську команду, повідомила Spotify. У передторговельній сесії акції компанії впали приблизно на 4%.

Контекст

Spotify трансформувала музичну індустрію, пропонуючи доступ до майже всієї музики за щомісячну підписку або можливість безкоштовного прослуховування з рекламою.

Заснована в 2006 році в «невеликому тимчасовому офісі на Ріддаргатан у Стокгольмі», за словами Ека, Spotify порушила модель Apple iTunes, де на той час користувачі платили за кожну пісню. У 2015 році Apple запустила власний стримінговий сервіс із щомісячною підпискою.

Spotify розширила діяльність на подкасти та аудіокниги, ставши лідером у сфері аудіостримінгу. У 2024 році компанія повідомила про перший повний рік прибутковості після багатьох років інвестування в зростання, зокрема в подкастинг.

У другому кварталі цього року Spotify продовжила нарощувати кількість підписників, але зазнала збитків. За останні 12 місяців ціна акцій компанії майже подвоїлася.

Поза аудіоіндустрією Ек займається іншими проєктами, зокрема заснував компанію Neko Health, що спеціалізується на технологіях профілактичної медицини. Його інвестиційна фірма Prima Materia нещодавно очолила раунд фінансування для німецького стартапу Helsing, який розробляє безпілотники з використанням штучного інтелекту, зокрема для України.