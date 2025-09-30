Генеральный директор Spotify Даниэль Эк, основавший компанию почти два десятилетия назад, планирует покинуть пост руководителя. Его заменят новые согенеральные директора, пишет WSJ 30 сентября.

Подробности

Компания-гигант аудиостриминга объявила во вторник, что с 1 января сопрезиденты Spotify Алекс Норстрем и Густав Седерстрем станут согенеральными директорами.

Норстрем, также являющийся главным бизнес-директором, отвечал за подписки, рекламу и контент на платформе. Седерстрем, главный директор по продуктам и технологиям, руководил разработкой продуктов, дизайном и техническими аспектами.

«Мы находимся в лучшей позиции. И хочу уточнить: я не ухожу. Я буду оставаться глубоко вовлеченным в ключевые решения по поводу нашего будущего», – отметил Эк в письме к сотрудникам.

Эк планирует стать исполнительным председателем правления, участвовать в решениях по распределению капитала, определять долгосрочную стратегию компании и поддерживать высшую управленческую команду, сообщила Spotify. В предторговой сессии акции компании упали примерно на 4%.

Контекст

Spotify трансформировала музыкальную индустрию, предлагая доступ к почти всей музыке за ежемесячную подписку или возможность бесплатного прослушивания с рекламой.

Основанная в 2006 году в «небольшом временном офисе на Риддаргатане в Стокгольме», по словам Эка, Spotify нарушила модель Apple iTunes, где в то время пользователи платили за каждую песню. В 2015-м Apple запустила собственный стриминговый сервис с ежемесячной подпиской.

Spotify расширила деятельность на подкасты и аудиокниги, став лидером в сфере аудиостриминга. В 2024-м компания сообщила о первом полном годе доходности после многих лет инвестирования в рост, в частности в подкастинг.

Во втором квартале этого года Spotify продолжила наращивать количество подписчиков, но понесла убытки. За последние 12 месяцев цена акций компании почти удвоилась.

Вне аудиоиндустрии Эк занимается другими проектами, в частности основал компанию Neko Health, специализирующуюся на технологиях профилактической медицины. Его инвестиционная фирма Prima Materia недавно возглавила раунд финансирования для немецкого стартапа Helsing, который разрабатывает беспилотники с использованием искусственного интеллекта, в частности для Украины.