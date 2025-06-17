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Засновник Spotify інвестував €600 млн в оборонний стартап Helsing, який постачає дрони в Україну

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Даніель Ек /Getty Images

Даніель Ек Фото Getty Images

Prima Materia – інвестиційна компанія засновника Spotify Даніеля Ека – очолила новий раунд фінансування стартапу Helsing на €600 млн, пише FT. Таким чином, вартість німецької компанії зросла до €12 млрд, що виводить її до п’ятірки найдорожчих технологічних компаній у сфері оборони в Європі. 

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Деталі

  • Helsing стрімко масштабується – від розробки програмного забезпечення на базі ШІ компанія перейшла до створення власних дронів, літаків і автономних підводних човнів. Менш ніж рік тому Helsing залучила $450 млн.
  • За словами Ека, війна в Україні та поширення дронів і автономних систем «прискорили» необхідність інвестувати саме зараз.
  • Крім Prima Materia, у новому раунді також взяли участь шведська оборонна компанія Saab і венчурні фонди Lightspeed Ventures, Accel, Plural і General Catalyst. Загальний обсяг залученого капіталу Helsing після цього раунду досяг €1,37 млрд.
  • Ек, який очолює раду директорів Helsing, визнає, що інвестиції у військову сферу можуть викликати критику, як це вже було у 2021-му. Тоді перше вкладення Prima Materia в Helsing спровокувало хвилю обурення проти Spotify. Але, за словами Ека, він «на 100% упевнений», що робить правильний вибір для Європи.

Контекст

Helsing заснована 2021 року і вже постачає тисячі ударних дронів Україні. Компанія також має контракти з урядами Німеччини, Великої Британії та Швеції. Співзасновники Helsing – підприємець у сфері відеоігор Торстен Рейл, колишній чиновник Міноборони Німеччини Гундберт Шерф і дослідник ШІ Ніклас Кьолер – планують вивести компанію на біржу.

Helsing має офіси в Мюнхені, Парижі та Лондоні, а цього літа відкрив базу в Естонії для посилення оборони східного флангу НАТО. Стартап зберігає в таємниці багато деталей своїх технологій і продажів.

Компанія підписала угоди з Airbus SE та Saab AB, зокрема контракт на модернізацію Eurofighter, розробляючи систему штучного інтелекту для аналізу радарних даних і покращення можливостей розвідки та захисту винищувача.

Дрони, вироблені компанією Helsing, здатні обходити електронний захист противника та мають більшу дальність, ніж звичайні дрони-камікадзе. Німецький уряд уклав контракт із Міністерством оборони України на постачання цих безпілотників.

Нещодавно Helsing провела випробування автономної авіасистеми, що керувала винищувачем Saab, і презентувала план флоту підводних безпілотників.

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