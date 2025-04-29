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Spotify збільшив кількість підписників на 12% за квартал та отримав рекордний операційний прибуток

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Оператор музичного стримінгового сервісу Spotify Technology, у першому кварталі 2025 року досяг рекордного операційного прибутку в €509 млн порівняно з €168 млн роком раніше та збільшила кількість платних передплатників на 12% до 268 млн, що перевищило прогнози аналітиків. Про це йдеться у повідомленні компанії від 29 квітня.

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Деталі 

  • Кількість активних користувачів (MAU) зросла на 10% до 678 млн, що відповідає власному прогнозу компанії, але перевищує оцінки аналітиків (671,9 млн).
  • Чистий прибуток компанії за січень-березень склав €225 млн (€1,07 на акцію), що на 14% більше, ніж €197 млн (€0,97 на акцію) у першому кварталі 2024 року. 
  • Квартальний виторг зріс на 15% до €4,19 млрд євро, що незначно нижче очікувань аналітиків (€4,2 млрд). Середній виторг на платного передплатника підвищився на 4% до €4,74. 
  • Проте операційний прибуток виявився нижчим за консенсус-прогноз (€548 млн за Visible Alpha) через витрати на податки, пов’язані з вищими зарплатами та бонусами, які зросли разом із ціною акцій компанії. 
  • У першому кварталі Spotify зазнала додаткових витрат на €76 млн, що частково компенсувалося зниженням маркетингових витрат.
  • Зростання кількості передплатників зумовлене розширенням відеоконтенту та ШІ-сервісами, зокрема створенням плейлистів за текстовим запитом. За словами CEO Даніеля Ека, нові передплатники переважно з Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які сприятимуть довгостроковому зростанню. Spotify також розробляє преміальні тарифи з розширеним функціоналом.
  • Цього року акції Spotify зросли приблизно на 34%, а інвестори уважно стежать за маржинальністю компанії після багаторічного фокусу на залученні користувачів. Зростання прибутковості підтримується підвищенням цін і скороченням витрат, хоча податки на вищі зарплати дещо стримують результати.

Контекст 

Spotify, створена у 2008 році, є провідною платформою для стрімінгу музики та подкастів. У 2023 році компанія розширила асортимент контенту, додавши аудіокниги, подкасти та відео, а також анонсувала нову платформу для відеокреаторів, що конкуруватиме з YouTube. Крім того, Spotify уклала угоду з Universal Music Group, запровадивши нову модель монетизації контенту. 

У 2024 році сервіс уперше за свою історію отримав річний прибуток у €1,14 млрд ($1,2 млрд) завдяки зростанню кількості передплатників та оптимізації витрат.

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