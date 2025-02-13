Зеленський обговорив з міністром фінансів США доступ до рідкісноземельних металів. Офіс президента аналізує проєкт угоди (уточнено)

Президент України Володимир Зеленський і міністр фінансів США Джанет Бессент 12 лютого в Києві обговорювали проєкт угоди, зокрема про доступ США до рідкісноземельних металів в Україні. Про це пише CNN 13 лютого. Україна зараз аналізує цю угоду і дасть відповідь на безпековій конференції в Мюнхені 14–16 лютого, заявив Офіс президента. Уточнено: раніше в новині йшлося, що Зеленський відмовився підписувати угоду.

Деталі

Видання пише, що Бессент і Зеленський обговорили, зокрема, проєкт угоди про рідкісноземельні метали. Київ раніше наполягав на тому, щоб всеохоплююча угода включала суттєві гарантії безпеки для України, зазначило видання.

Президент України, ймовірно, очікував більш серйозних переговорів щодо майбутньої мирної угоди, зокрема обговорення механізмів, які могли б допомогти захиститися від Росії, пише СNN.

Трамп раніше натякнув на можливу швидку зустріч, і команда Зеленського намагалася її організувати. Однак замість цього Зеленський отримав фінансову угоду від Бессента, яку не погодив, йдеться в матеріалі СNN.

За даними джерела Суспільного в Офісі президента, під час телефонної розмови президент Зеленський сказав президенту Трампу, що Україна отримала драфт угоди і почала аналізувати пропозицію, а відповідь буде в Мюнхені на етапі зустрічі з віцепрезидентом США.

Контекст

Один з основних аспектів Плану перемоги президента Володимира Зеленського полягає в залученні західних інвесторів до видобутку стратегічних корисних копалин, таких як літій і титан. 3 лютого Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією йдуть «досить добре» і що США готові продовжити підтримку України в обмін на доступ до її рідкоземельних металів.

Про перспективи українських корисних копалин, вартість яких оцінюється в трильйони доларів, та про труднощі, що виникають на шляху до укладення угоди, читайте далі.

10 лютого в інтервʼю телеканалу Fox News Трамп повідомив, що Україна нібито погодилася надати США доступ до рідкісноземельних мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.

11 лютого президент Володимир Зеленський після переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив, що Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство. Ця угода передбачає економічну співпрацю між двома країнами.