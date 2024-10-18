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Сінгапур для бізнесу та військовий актив ЄС. План перемоги Зеленського – не лише про постачання зброї, а й про конкретні пропозиції західним партнерам. Чи можуть їх зацікавити економічний та безпековий пункти плану

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

План перемоги корисні копалини титан літій /Getty Images

16 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський оприлюднив у Верховній Раді План України для перемоги. Фото Getty Images

Володимир Зеленський пропонує західним партнерам разом добувати українські корисні копалини та розмістити українські війська у Європі після завершення війни. Чому це з’явилось у Плані перемоги?

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«Нарешті!» – каже власник титанової компанії «Велта» Андрій Бродський, коментуючи економічний пункт Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді 16 жовтня.

Якщо про перші три пункти – запрошення України до НАТО, військова допомога, дозвіл на удари західною зброєю вглиб РФ, операції на російській території – було відомо ще до оприлюднення президентом (детальніше про них – в матеріалі Forbes Ukraine), то зміст останніх двох став новиною. В них Україна вперше пропонує, а не лише просить. Зокрема в економічній та безпековій сферах.

Йдеться про готовність України допустити західних інвесторів до розробки стратегічних корисних копалин, таких як літій, та про участь ЗСУ у загальноєвропейській системі оборони замість США.

«Переконавши американських підприємців інвестувати у видобуток копалин, Україна по-своєму повторила б шлях Сінгапуру, – каже Бродський з «Велта». – Бізнес, що вклав гроші, стає кращим лобістом гарантій безпеки, ніж будь-які міжнародні інституції».  

Безпекова частина може стати корисним аргументом для України у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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