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Зеленский обсудил с министром финансов США доступ к редкоземельным металлам. Офис президента анализирует проект соглашения (уточнено)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в Киеве обсуждали проект соглашения, в том числе доступ США к редкоземельным металлам в Украине. Об этом пишет CNN 13 февраля. Украина сейчас анализирует эту сделку и ответит на конференции в Мюнхене 14–16 февраля, заявил Офис президента. Уточнено: ранее в новости говорилось, что Зеленский отказался подписывать соглашение.

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Подробности

  • Издание пишет, что Бессент и Зеленский обсудили, в частности, проект сделки о редкоземельных металлах. Киев ранее настаивал на том, чтобы всеобъемлющее соглашение включало существенные гарантии безопасности для Украины, отметило издание.
  • Президент Украины, вероятно, ожидал более серьезных переговоров по предстоящему мирному соглашению, в частности, обсуждению механизмов, которые могли бы помочь защититься от России, пишет СNN.
  • Трамп ранее намекнул на возможную скорую встречу, и команда Зеленского пыталась ее организовать. Однако вместо этого Зеленский получил не согласованную финансовую сделку от Бессента, говорится в материале СNN.
  • По данным источника Суспильного в Офисе президента, во время телефонного разговора президент Зеленский сказал президенту Трампа, что Украина получила драфт соглашения и начала анализировать предложение, а ответ будет в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США.

Контекст

Один из основных аспектов Плана победы президента Владимира Зеленского состоит в привлечении западных инвесторов к добыче стратегических полезных ископаемых, таких как литий и титан. 3 февраля Дональд Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией идут «достаточно хорошо» и что США готовы продолжить поддержку Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным металлам.

О перспективах украинских полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в триллионы долларов, и о трудностях, возникающих на пути заключения соглашения, читайте дальше.

10 февраля в интервью телеканалу Fox News Трамп сообщил, что Украина якобы согласилась предоставить США доступ к редкоземельным минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.

11 февраля президент Владимир Зеленский после переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что Украина получила от США первый драфт соглашения о партнерстве. Эта сделка подразумевает экономическое сотрудничество между двумя странами.

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