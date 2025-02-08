ЄС готується запровадити санкції проти 25 китайських компаній за їх підтримку Росії у війні в Україні – SCMP

Європейський Союз готується внести 25 китайських компаній до санкційного списку за порушення обмежень торгівлі з Росією. Це стане частиною нового пакета заходів, спрямованого на ослаблення військового потенціалу Москви. Про це пише South China Morning Post (SCMP), посилаючись на джерела.

Деталі

До списку увійдуть компанії з материкового Китаю та Гонконгу. У разі погодження цього пакету санкцій країнами ЄС, зазначеним фірмам буде заборонено купувати товари з Євросоюзу. Їх підозрюють у постачанні європейських товарів російським структурам, які вже підпадають під санкції.

Під санкції потрапить один китайський громадянин, якому заборонять в’їзд до ЄС, а його активи в 27 країнах блоку будуть заморожені.

Китай вже зазнавав тиску через діяльність заводу з виробництва дронів у Сіньцзяні, який, за словами європейських чиновників, виготовляв безпілотники для російської армії. У листопаді 15 європейських країн, включаючи Велику Британію, звернулися до Китаю з офіційним запитом про цей інцидент.

Пекін заявив, що «вирішив проблему», однак заперечив сам факт її існування, стверджуючи, що «Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту та суворо контролює експорт військових і подвійного призначення дронів», – заявив представник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Президент України Володимир Зеленський просив європейських лідерів, зокрема президента Європейської Ради Антоніу Кошту та голову дипломатії ЄС Каю Каллас, бути обережними у своїй риториці до Китаю. В оточенні Зеленського вважають, що Пекін може зіграти важливу роль у мирному процесі, і надмірна критика Китаю може ускладнити відносини України з країнами Глобального Півдня.

Контекст

Незважаючи на попередні санкції, Китай залишається головним постачальником товарів подвійного призначення для Росії. За оцінками ЄС, 70% технологічної продукції, що постачається до російського військово-промислового комплексу, надходить з Китаю.

Раніше європейські чиновники заявляли, що китайські компанії займаються розробкою ударних безпілотників для Росії. Водночас китайський представник запевнив, що країна не постачає зброю для війни в Україні та ретельно контролює експорт товарів подвійного призначення.

За даними звіту Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Китай контролює близько 80% ринку комерційних безпілотників.