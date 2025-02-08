ЄС готується запровадити санкції проти 25 китайських компаній за їх підтримку Росії у війні в Україні – SCMP

Європейський Союз готується внести 25 китайських компаній до санкційного списку за порушення обмежень торгівлі з Росією. Це стане частиною нового пакета заходів, спрямованого на ослаблення військового потенціалу Москви. Про це пише South China Morning Post (SCMP), посилаючись на джерела.
Деталі
- До списку увійдуть компанії з материкового Китаю та Гонконгу. У разі погодження цього пакету санкцій країнами ЄС, зазначеним фірмам буде заборонено купувати товари з Євросоюзу. Їх підозрюють у постачанні європейських товарів російським структурам, які вже підпадають під санкції.
- Під санкції потрапить один китайський громадянин, якому заборонять в’їзд до ЄС, а його активи в 27 країнах блоку будуть заморожені.
- Китай вже зазнавав тиску через діяльність заводу з виробництва дронів у Сіньцзяні, який, за словами європейських чиновників, виготовляв безпілотники для російської армії. У листопаді 15 європейських країн, включаючи Велику Британію, звернулися до Китаю з офіційним запитом про цей інцидент.
- Пекін заявив, що «вирішив проблему», однак заперечив сам факт її існування, стверджуючи, що «Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту та суворо контролює експорт військових і подвійного призначення дронів», – заявив представник МЗС КНР Лінь Цзянь.
- Президент України Володимир Зеленський просив європейських лідерів, зокрема президента Європейської Ради Антоніу Кошту та голову дипломатії ЄС Каю Каллас, бути обережними у своїй риториці до Китаю. В оточенні Зеленського вважають, що Пекін може зіграти важливу роль у мирному процесі, і надмірна критика Китаю може ускладнити відносини України з країнами Глобального Півдня.
Контекст
Незважаючи на попередні санкції, Китай залишається головним постачальником товарів подвійного призначення для Росії. За оцінками ЄС, 70% технологічної продукції, що постачається до російського військово-промислового комплексу, надходить з Китаю.
Раніше європейські чиновники заявляли, що китайські компанії займаються розробкою ударних безпілотників для Росії. Водночас китайський представник запевнив, що країна не постачає зброю для війни в Україні та ретельно контролює експорт товарів подвійного призначення.
За даними звіту Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Китай контролює близько 80% ринку комерційних безпілотників.
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