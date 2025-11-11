Національне антикорупційне бюро України вручило підозри семи особам у справі про розслідування корупції в енергетичному секторі, зокрема в НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила пресслужба відомства 11 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За даними НАБУ, підозрюваним інкримінують створення схеми, яка передбачала отримання 10–15% від суми контрактів, укладених з «Енергоатомом».
- Затримані п’ятьох учасників справи. Підозри вручено: бізнесмену, відомому в матеріалах слідства як «Карлсон»; колишньому раднику міністра енергетики («Рокет»); виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» («Тенор»); чотирьом особам, які, за версією слідства, займалися легалізацією коштів.
Контекст
Як повідомила УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах, вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, підтвердила пресслужба Мінʼюсту. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи нібито про корупцію в енергетичній сфері.
За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: контрагентів примушували сплачувати «відкати» у розмірі 10–15% від суми контрактів. У разі відмови їм погрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників. У справі згадуються заступник керівника Фонду державного майна та колишній співробітник правоохоронних органів – вони, за твердженням НАБУ, впливали на кадрові рішення, тендери та фінансові потоки через свої зв’язки в Міненерго та самій компанії.
11 листопада наглядова рада «Енергоатому» повідомила, що скликає позачергове засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.