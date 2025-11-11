Національне антикорупційне бюро України вручило підозри семи особам у справі про розслідування корупції в енергетичному секторі, зокрема в НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила пресслужба відомства 11 листопада.

Деталі

За даними НАБУ, підозрюваним інкримінують створення схеми, яка передбачала отримання 10–15% від суми контрактів, укладених з «Енергоатомом».

Затримані п’ятьох учасників справи. Підозри вручено: бізнесмену, відомому в матеріалах слідства як «Карлсон»; колишньому раднику міністра енергетики («Рокет»); виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» («Тенор»); чотирьом особам, які, за версією слідства, займалися легалізацією коштів.

Контекст

Як повідомила УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах, вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, підтвердила пресслужба Мінʼюсту. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи нібито про корупцію в енергетичній сфері.

За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: контрагентів примушували сплачувати «відкати» у розмірі 10–15% від суми контрактів. У разі відмови їм погрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників. У справі згадуються заступник керівника Фонду державного майна та колишній співробітник правоохоронних органів – вони, за твердженням НАБУ, впливали на кадрові рішення, тендери та фінансові потоки через свої зв’язки в Міненерго та самій компанії.

11 листопада наглядова рада «Енергоатому» повідомила, що скликає позачергове засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ.