Ділові угоди з Росією обговорюватимуться лише у разі досягнення прогресу в припиненні війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп 15 серпня перед зустріччю з Володимиром Путіним на Алясці, пише FT .

Деталі

Напередодні саміту Трамп зазначив, що звернув увагу на присутність у російській делегації бізнесменів, але наголосив: «Вони не вестимуть бізнес, поки ми не врегулюємо війну».

Трамп додав, що готовий обговорити питання територій, але лише з урахуванням позиції України.

Перед переговорами з Путіним Трамп опублікував пост у Truth Social. «Ставки високі», – написав він, але не уточнив, що має на увазі.

Контекст

Зустріч у США має відбутися на тлі спроб Трампа просунути мирні переговори та посилити свій міжнародний імідж як посередника. Москва водночас очікує від Вашингтона обговорення економічних питань, тоді як Білий дім наполягає на пріоритеті мирного врегулювання.

Саміт відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі 15 серпня. Початок зустрічі, за даними Кремля, призначено на 22:30 за київським часом.

Раніше Трамп погрожував Росії «серйозними наслідками», якщо після переговорів Путін не припинить війну. Раніше США погрожували Росії посиленням санкцій.

Дональду Трампу на переговорах із Володимиром Путіним допомагатимуть семеро високопосадовців. Які позиції вони мають щодо України, читайте в розборі Forbes.