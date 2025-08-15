Деловые соглашения с Россией будут обсуждаться только при достижении прогресса в прекращении войны в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 15 августа перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске, пишет FT.
Подробности
- Накануне саммита Трамп отметил, что обратил внимание на присутствие в российской делегации бизнесменов, но подчеркнул: «Они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну».
- Трамп добавил, что готов обсудить вопросы территорий, но только с учетом позиции Украины.
- Перед переговорами с Путиным Трамп опубликовал пост в Truth Social. «Ставки высоки», – написал он, но не уточнил, что имеет в виду.
Контекст
Встреча в США должна пройти на фоне попыток Трампа продвинуть мирные переговоры и усилить свой международный имидж как посредника. Москва в то же время ожидает от Вашингтона обсуждения экономических вопросов, тогда как Белый дом настаивает на приоритете мирного урегулирования.
Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Начало встречи, по данным Кремля, назначено на 22:30 по киевскому времени.
Ранее Трамп угрожал России «серьезными последствиями», если после переговоров Путин не прекратит войну. Ранее США угрожали России ужесточением санкций.
Дональду Трампу на переговорах с Владимиром Путиным будут помогать семь высокопоставленных должностных лиц. Какие у них позиции в отношении Украины, читайте в разборе Forbes.
