Деловые соглашения с Россией будут обсуждаться только при достижении прогресса в прекращении войны в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 15 августа перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске, пишет FT .

Подробности

Накануне саммита Трамп отметил, что обратил внимание на присутствие в российской делегации бизнесменов, но подчеркнул: «Они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну».

Трамп добавил, что готов обсудить вопросы территорий, но только с учетом позиции Украины.

Перед переговорами с Путиным Трамп опубликовал пост в Truth Social. «Ставки высоки», – написал он, но не уточнил, что имеет в виду.

Контекст

Встреча в США должна пройти на фоне попыток Трампа продвинуть мирные переговоры и усилить свой международный имидж как посредника. Москва в то же время ожидает от Вашингтона обсуждения экономических вопросов, тогда как Белый дом настаивает на приоритете мирного урегулирования.

Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Начало встречи, по данным Кремля, назначено на 22:30 по киевскому времени.

Ранее Трамп угрожал России «серьезными последствиями», если после переговоров Путин не прекратит войну. Ранее США угрожали России ужесточением санкций.

