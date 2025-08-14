Зустріч американської та російської делегацій на чолі з лідерами країн Дональдом Трампом та Володимиром Путіним розпочнеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці 15 серпня об 11:30 за місцевим часом (21:30 за Києвом). Про це розповів помічник Путіна Юрій Ушаков 14 серпня, пишуть росЗМІ.

Деталі

Саміт розпочнеться з бесіди Путіна і Трампа у форматі «тет-а-тет» за участю перекладачів. Лідери США та РФ обговорять актуальні та найгостріші міжнародні й регіональні питання. Центральною темою буде «українське врегулювання».

Тривалість переговорів Путіна і Трампа буде залежати від того, як піде дискусія.

Після особистої зустрічі президентів переговори продовжаться у складі делегацій за формулою «5 на 5».

До складу делегації РФ входять глава МЗС РФ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов і глава РФПІ Кирило Дмитрієв.

За підсумками переговорів на Алясці Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію.

Делегація РФ вилетить з Аляски до Росії одразу після завершення саміту.

Контекст

Це буде перша зустріч американського та російського лідерів від часу саміту Джо Байдена й Путіна в Женеві в 2021 році. Востаннє Трамп і Путін спілкувалися наживо в 2018-му в Гельсінкі, де Трамп викликав скандал, ставши на бік Путіна в питанні втручання РФ у вибори.

Президент України Володимир Зеленський у саміті участі не братиме, але після переговорів Трамп обіцяє обговорити результати з ним та європейськими партнерами.

12 серпня лідери ЄС оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Заяву не підтримала лише Угорщина.

Головною темою зустрічі між Трампом і Путіним на Алясці має стати негайне припинення вогню, заявив 13 серпня президент України Володимир Зеленський в Берліні на брифінгу разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Напередодні Зеленський, європейські лідери та президент США обговорили п’ять пунктів перед зустріччю Трампа і Путіна: