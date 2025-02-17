Зростання, попри кризу. 20 найдинамічніших компаній Польщі з виторгом у понад €60 млн. Рейтинг Forbes Polska

Forbes Polska опублікував 17-й щорічний рейтинг «Діаманти 2025». Це список із 600 компаній у трьох категоріях за розміром виторгу, вартість яких найдинамічніше зростала останні три роки та які сумлінно виконують свої фінансові зобов’язання перед партнерами. Forbes Ukraine публікує перші 20 компаній у категорії «понад €60 млн виторгу»

Останні роки стали справжніми американськими гірками для керівників і власників компаній майже в усіх сферах економіки Польщі. Під час пандемії ще можна було говорити про бенефіціарів певних тенденцій зростання в медичному та технологічному секторах і жертв локдауну. Але війна в Україні є великою людською драмою та відрізанням від важливих ринків збуту для багатьох польських компаній. Водночас ми виграємо від припливу українських споживачів і працівників.

Складно знайти позитив у законодавчому хаосі, високих цінах на енергоносії, поглибленні демографічної кризи, інфляції, зростанні вартості робочої сили чи економічному уповільненні в Європі та США. Попри це, компаніям, які щороку потрапляють до рейтингу Forbes Diamonds, вдається розвиватися.

Forbes Diamonds – це щорічний рейтинг, у якому редакція Forbes Polska разом із Dun & Bradstreet Poland визначає компанії Польщі, що найбільш динамічно розвиваються. Підприємства в рейтингу класифіковані за трьома категоріями виторгу:

від €1 млн до €12 млн;

від €12 млн до €60 млн;

понад €60 млн.

«Діамантами» Forbes стали компанії, які мали позитивний фінансовий результат і коефіцієнт ризику співпраці вище чотирьох балів за рейтингом Dun & Bradstreet Poland. Тому включення до діамантового рейтингу – справжня печатка ділової якості.

Місце Компанія Сфера Штаб-квартира Виторг (2023-й, млн €) Чистий прибуток (2023-й, млн €) Середньорічне зростання вартості, % 1 Компанія SAPERE SP. Z O.O. Сфера Птахівництво і яйця Штаб-квартира Радзанув Виторг (2023-й, млн €) 179,6 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 16,5 Середньорічне зростання вартості, % 2478,86 2 Компанія SOLARTECH SP. Z O.O. Сфера Електромонтажні роботи Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 103,4 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 16,2 Середньорічне зростання вартості, % 443,6 3 Компанія 3M SERVICE CENTER EMEA SP. Z O.O. Сфера Обробка і підготовка даних Штаб-квартира Вроцлав Виторг (2023-й, млн €) 71,7 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 3 Середньорічне зростання вартості, % 348,95 4 Компанія SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. Сфера Кредитні установи Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 127,5 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 14,4 Середньорічне зростання вартості, % 347,35 5 Компанія MILKPOL POLSKA SP. Z O.O. Сфера Молочні продукти (крім порошкових і консервованих) Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 242,3 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 3 Середньорічне зростання вартості, % 259,79 6 Компанія MILKPOL POLSKA SP. Z O.O. Сфера Хімікати та похідні продукти Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 87,3 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 2,2 Середньорічне зростання вартості, % 250,82 7 Компанія POLSKA GRUPA SW PP Сфера Спеціалізовані роботи, некласифіковані Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 144,7 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 6,2 Середньорічне зростання вартості, % 248,34 8 Компанія PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SA Сфера Обслуговування морських вантажів Штаб-квартира Гданськ Виторг (2023-й, млн €) 92,4 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 34,3 Середньорічне зростання вартості, % 227,99 9 Компанія RESPECT ENERGY FUELS SP. Z O.O. Сфера Розподіл природного газу Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 257,3 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 18,3 Середньорічне зростання вартості, % 197,47 10 Компанія UMO SP. Z O.O. Сфера Нетривалі товари, некласифіковані Штаб-квартира Зельонка Виторг (2023-й, млн €) 101,5 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 18 Середньорічне зростання вартості, % 174,17 11 Компанія AGRO-V POLSKA SP. Z O.O. Сфера Молочні продукти (крім порошкових і консервованих) Штаб-квартира Люблін Виторг (2023-й, млн €) 78,3 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 0,4 Середньорічне зростання вартості, % 168,22 12 Компанія ZAB-BUD SP. Z O.O. Сфера Будівельні підприємства Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 142,1 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 30,5 Середньорічне зростання вартості, % 165,57 13 Компанія HUUUGE GAMES SP. Z O.O. Сфера Комп'ютерне програмне забезпечення Штаб-квартира Щецин Виторг (2023-й, млн €) 73,8 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 31,1 Середньорічне зростання вартості, % 159,67 14 Компанія REKORD HALE NAMIOTOWE SP. Z O.O. Сфера Металоконструкції Штаб-квартира Вроцлав Виторг (2023-й, млн €) 210,7 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 89,8 Середньорічне зростання вартості, % 157,43 15 Компанія MEFTA GREEN TRANSFO ENERGY POLAND SP. Z O.O. Сфера Двигуни і генератори Штаб-квартира Миколув Виторг (2023-й, млн €) 146,5 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 38,4 Середньорічне зростання вартості, % 146,78 16 Компанія ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O. Сфера Розподільча апаратура і щитові панелі Штаб-квартира Гдиня Виторг (2023-й, млн €) 108,6 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 6,6 Середньорічне зростання вартості, % 145,04 17 Компанія ENERPOL GROUP SP. Z O.O. Сфера Нафтопродукти Штаб-квартира Щецин Виторг (2023-й, млн €) 94,2 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 1,8 Середньорічне зростання вартості, % 144,52 18 Компанія TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. Сфера Кредитні установи Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 210,8 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 12,7 Середньорічне зростання вартості, % 144,45 19 Компанія GOOGLE POLAND SP. Z O.O. Сфера Представники радіо, телебачення і видавництв Штаб-квартира Варшава Виторг (2023-й, млн €) 305,8 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 24,2 Середньорічне зростання вартості, % 139,18 20 Компанія MCKB SA Сфера Будівельні підприємства Штаб-квартира Лодзь Виторг (2023-й, млн €) 68,3 Чистий прибуток (2023-й, млн €) 3,4 Середньорічне зростання вартості, % 138,67