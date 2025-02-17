Зростання, попри кризу. 20 найдинамічніших компаній Польщі з виторгом у понад €60 млн. Рейтинг Forbes Polska

Forbes Polska опублікував 17-й щорічний рейтинг «Діаманти 2025». Це список із 600 компаній у трьох категоріях за розміром виторгу, вартість яких найдинамічніше зростала останні три роки та які сумлінно виконують свої фінансові зобов’язання перед партнерами. Forbes Ukraine публікує перші 20 компаній у категорії «понад €60 млн виторгу»
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Останні роки стали справжніми американськими гірками для керівників і власників компаній майже в усіх сферах економіки Польщі. Під час пандемії ще можна було говорити про бенефіціарів певних тенденцій зростання в медичному та технологічному секторах і жертв локдауну. Але війна в Україні є великою людською драмою та відрізанням від важливих ринків збуту для багатьох польських компаній. Водночас ми виграємо від припливу українських споживачів і працівників.
Складно знайти позитив у законодавчому хаосі, високих цінах на енергоносії, поглибленні демографічної кризи, інфляції, зростанні вартості робочої сили чи економічному уповільненні в Європі та США. Попри це, компаніям, які щороку потрапляють до рейтингу Forbes Diamonds, вдається розвиватися.
Forbes Diamonds – це щорічний рейтинг, у якому редакція Forbes Polska разом із Dun & Bradstreet Poland визначає компанії Польщі, що найбільш динамічно розвиваються. Підприємства в рейтингу класифіковані за трьома категоріями виторгу:
- від €1 млн до €12 млн;
- від €12 млн до €60 млн;
- понад €60 млн.
«Діамантами» Forbes стали компанії, які мали позитивний фінансовий результат і коефіцієнт ризику співпраці вище чотирьох балів за рейтингом Dun & Bradstreet Poland. Тому включення до діамантового рейтингу – справжня печатка ділової якості.
Методологія
Аналітики Dun & Bradstreet Poland зібрали дані про компанії, які вчасно подали звітність до KRS за період 2019–2023 років. На основі цих даних було складено рекордно довгий список із понад 20 000 підприємств, які: отримали позитивний рейтинг надійності та ризику співпраці, мають високу ліквідність, не мають заборгованостей перед контрагентами.
Додатково компанії повинні були мати позитивний фінансовий результат і капітал у власності. Зі списку було виключено фінансові установи, зокрема банки, оскільки їхні балансові показники суттєво відрізняються від виробничих і торгових підприємств. У підсумку до рейтингу увійшли компанії з найвищим середньорічним зростанням вартості.
До фінального списку потрапили компанії зі зростанням вартості на 20% і більше. Виключалися компанії, якщо у хоча б одному з останніх трьох років їхня оцінка зменшувалася і вартість компанії не демонструвала стабільного зростання.
Аналітики Dun & Bradstreet Poland використовували швейцарський метод оцінки, який поєднує метод активу та прибутку. Метод активів не враховує потенціал співробітників та ноу-хау компанії. Оцінка за прибутковістю не відображає сезонних і кон’юнктурних змін. Компанії, що активно інвестують, можуть мати нижчий поточний прибуток.
Поєднання цих методів врівноважує недоліки кожного підходу. Якщо ноу-хау компанії є цінним, воно позначається або на прибутковості, або на збільшенні активів.
Формула розрахунку вартості компанії (W) виглядає так: ŚW = (Wm + 2Wd)/3
де:
- Wm – майнова оцінка (середня між ліквідаційною та балансовою вартістю),
- Wd – середній прибуток за 2019–2023 роки.
Оцінка не враховує вартість брендів і стосується кінця 2023 року.
Інформацію у першоджерелі надано у злотих. Forbes Ukraine переведено у євро за курсом Народного банку Польщі на 17 лютого 2025-го: 4,1635 злотих за євро.
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