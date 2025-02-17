Рост, несмотря на кризис. 20 самых динамичных компаний Польши с выручкой более чем в €60 млн. Рейтинг Forbes Polska

Forbes Polska опубликовал 17-й ежегодный рейтинг «Бриллианты 2025». Это список из 600 компаний в трех категориях по размеру выручки, стоимость которых наиболее динамично росла за последние три года и которые добросовестно выполняют свои финансовые обязательства перед партнерами. Forbes Ukraine публикует первые 20 компаний в категории «свыше €60 млн выручки»

Последние годы стали настоящими американскими горками для руководителей и владельцев компаний почти во всех сферах экономики Польши. Во время пандемии еще можно было говорить о бенефициарах определенных тенденций роста в медицинском и технологическом секторах и жертвах локдауна. Но война в Украине является большой человеческой драмой и отрезанием от важных рынков сбыта для многих польских компаний. В то же время мы выигрываем от притока украинских потребителей и работников.

Сложно найти позитив в законодательном хаосе, высоких ценах на энергоносители, углублении демографического кризиса, инфляции, росте стоимости рабочей силы или экономическом замедлении в Европе и США. Несмотря на это, компаниям, ежегодно попадающим в рейтинг Forbes Diamonds, удается развиваться.

Forbes Diamonds – это ежегодный рейтинг, в котором редакция Forbes Polska вместе с Dun & Bradstreet Polandопределяет наиболее динамично развивающиеся компании Польши. Предприятия в рейтинге классифицированы по трем категориям выручки:

от €1 млн до €12 млн;

от €12 млн до €60 млн;

свыше €60 млн.

«Бриллиантами» Forbes стали компании, которые имели положительный финансовый результат и коэффициент риска сотрудничества выше четырех баллов по рейтингу Dun & Bradstreet Poland. Поэтому включение в бриллиантовый рейтинг – настоящая печать делового качества.

Место Компания Рынок Сфера Подпись Чистая прибыль (2023-й, млн €) Средняя оценка, % 1 Компания SAPERE SP. Z O.O. Рынок Сфера Птицеводство и яйца Подпись 179,6 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 16,5 Средняя оценка, % 2478,86 2 Компания SOLARTECH SP. Z O.O. Рынок Электромонтажные работы Сфера Варшава Подпись 103,4 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 16,2 Средняя оценка, % 443,6 3 Компания 3M SERVICE CENTER EMEA SP. Z O.O. Рынок Обработка и подготовка данных Сфера Вроцлав Подпись 71,7 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 3 Средняя оценка, % 348,95 4 Компания SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. Рынок Кредитные учреждения Сфера Варшава Подпись 127,5 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 14,4 Средняя оценка, % 347,35 5 Компания MILKPOL POLSKA SP. Z O.O. Рынок Молочные продукты (кроме порошковых и консервированных) Сфера Варшава Подпись 242,3 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 3 Средняя оценка, % 259,79 6 Компания MILKPOL POLSKA SP. Z O.O. Рынок Химикаты и производные продукты Сфера Варшава Подпись 87,3 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 2,2 Средняя оценка, % 250,82 7 Компания POLSKA GRUPA SW PP Рынок Специализированные работы, неклассифицированные Сфера Варшава Подпись 144,7 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 6,2 Средняя оценка, % 248,34 8 Компания PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SA Рынок Обслуживание морских грузов Сфера Гданьск Подпись 92,4 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 34,3 Средняя оценка, % 227,99 9 Компания RESPECT ENERGY FUELS SP. Z O.O. Рынок Распределение природного газа Сфера Варшава Подпись 257,3 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 18,3 Средняя оценка, % 197,47 10 Компания UMO SP. Z O.O. Рынок Непродолжительные товары, неклассифицированные Сфера Зелёнка Подпись 101,5 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 18 Средняя оценка, % 174,17 11 Компания AGRO-V POLSKA SP. Z O.O. Рынок Молочные продукты (кроме порошковых и консервированных) Сфера Люблин Подпись 78,3 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 0,4 Средняя оценка, % 168,22 12 Компания ZAB-BUD SP. Z O.O. Рынок Строительные предприятия Сфера Варшава Подпись 142,1 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 30,5 Средняя оценка, % 165,57 13 Компания HUUUGE GAMES SP. Z O.O. Рынок Компьютерное программное обеспечение Сфера Щецин Подпись 73,8 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 31,1 Средняя оценка, % 159,67 14 Компания REKORD HALE NAMIOTOWE SP. Z O.O. Рынок Металлоконструкции Сфера Вроцлав Подпись 210,7 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 89,8 Средняя оценка, % 157,43 15 Компания MEFTA GREEN TRANSFO ENERGY POLAND SP. Z O.O. Рынок Двигатели и генераторы Сфера Миколув Подпись 146,5 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 38,4 Средняя оценка, % 146,78 16 Компания ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O. Рынок Распределительная аппаратура и щитовые панели Сфера Гдыня Подпись 108,6 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 6,6 Средняя оценка, % 145,04 17 Компания ENERPOL GROUP SP. Z O.O. Рынок Нефтепродукты Сфера Щецин Подпись 94,2 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 1,8 Средняя оценка, % 144,52 18 Компания TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. Рынок Кредитные учреждения Сфера Варшава Подпись 210,8 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 12,7 Средняя оценка, % 144,45 19 Компания GOOGLE POLAND SP. Z O.O. Рынок Представители радио, телевидения и издательств Сфера Варшава Подпись 305,8 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 24,2 Средняя оценка, % 139,18 20 Компания MCKB SA Рынок Строительные предприятия Сфера Лодзь Подпись 68,3 Чистая прибыль (2023-й, млн €) 3,4 Средняя оценка, % 138,67