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Польща, бізнес, компанії /Getty Images
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Рост, несмотря на кризис. 20 самых динамичных компаний Польши с выручкой более чем в €60 млн. Рейтинг Forbes Polska

Forbes Польша
Forbes

2 хв читання

20 компаний рейтинга Forbes Polska «Бриллианты 2025» в категории «свыше €60 млн выручки» Фото Getty Images

Forbes Polska опубликовал 17-й ежегодный рейтинг «Бриллианты 2025». Это список из 600 компаний в трех категориях по размеру выручки, стоимость которых наиболее динамично росла за последние три года и которые добросовестно выполняют свои финансовые обязательства перед партнерами. Forbes Ukraine публикует первые 20 компаний в категории «свыше €60 млн выручки»

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Последние годы стали настоящими американскими горками для руководителей и владельцев компаний почти во всех сферах экономики Польши. Во время пандемии еще можно было говорить о бенефициарах определенных тенденций роста в медицинском и технологическом секторах и жертвах локдауна. Но война в Украине является большой человеческой драмой и отрезанием от важных рынков сбыта для многих польских компаний. В то же время мы выигрываем от притока украинских потребителей и работников.

Сложно найти позитив в законодательном хаосе, высоких ценах на энергоносители, углублении демографического кризиса, инфляции, росте стоимости рабочей силы или экономическом замедлении в Европе и США. Несмотря на это, компаниям, ежегодно попадающим в рейтинг Forbes Diamonds, удается развиваться.

Forbes Diamonds – это ежегодный рейтинг, в котором редакция Forbes Polska вместе с Dun & Bradstreet Polandопределяет наиболее динамично развивающиеся компании Польши. Предприятия в рейтинге классифицированы по трем категориям выручки:

  • от €1 млн до €12 млн;
  • от €12 млн до €60 млн;
  • свыше €60 млн.

«Бриллиантами» Forbes стали компании, которые имели положительный финансовый результат и коэффициент риска сотрудничества выше четырех баллов по рейтингу Dun & Bradstreet Poland. Поэтому включение в бриллиантовый рейтинг – настоящая печать делового качества.

Место Компания Рынок Сфера Подпись Чистая прибыль (2023-й, млн €) Средняя оценка, %
1
Компания
SAPERE SP. Z O.O.
Рынок
Сфера
Птицеводство и яйца
Подпись
179,6
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
16,5
Средняя оценка, %
2478,86
2
Компания
SOLARTECH SP. Z O.O.
Рынок
Электромонтажные работы
Сфера
Варшава
Подпись
103,4
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
16,2
Средняя оценка, %
443,6
3
Компания
3M SERVICE CENTER EMEA SP. Z O.O.
Рынок
Обработка и подготовка данных
Сфера
Вроцлав
Подпись
71,7
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
3
Средняя оценка, %
348,95
4
Компания
SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.
Рынок
Кредитные учреждения
Сфера
Варшава
Подпись
127,5
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
14,4
Средняя оценка, %
347,35
5
Компания
MILKPOL POLSKA SP. Z O.O.
Рынок
Молочные продукты (кроме порошковых и консервированных)
Сфера
Варшава
Подпись
242,3
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
3
Средняя оценка, %
259,79
6
Компания
MILKPOL POLSKA SP. Z O.O.
Рынок
Химикаты и производные продукты
Сфера
Варшава
Подпись
87,3
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
2,2
Средняя оценка, %
250,82
7
Компания
POLSKA GRUPA SW PP
Рынок
Специализированные работы, неклассифицированные
Сфера
Варшава
Подпись
144,7
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
6,2
Средняя оценка, %
248,34
8
Компания
PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SA
Рынок
Обслуживание морских грузов
Сфера
Гданьск
Подпись
92,4
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
34,3
Средняя оценка, %
227,99
9
Компания
RESPECT ENERGY FUELS SP. Z O.O.
Рынок
Распределение природного газа
Сфера
Варшава
Подпись
257,3
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
18,3
Средняя оценка, %
197,47
10
Компания
UMO SP. Z O.O.
Рынок
Непродолжительные товары, неклассифицированные
Сфера
Зелёнка
Подпись
101,5
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
18
Средняя оценка, %
174,17
11
Компания
AGRO-V POLSKA SP. Z O.O.
Рынок
Молочные продукты (кроме порошковых и консервированных)
Сфера
Люблин
Подпись
78,3
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
0,4
Средняя оценка, %
168,22
12
Компания
ZAB-BUD SP. Z O.O.
Рынок
Строительные предприятия
Сфера
Варшава
Подпись
142,1
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
30,5
Средняя оценка, %
165,57
13
Компания
HUUUGE GAMES SP. Z O.O.
Рынок
Компьютерное программное обеспечение
Сфера
Щецин
Подпись
73,8
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
31,1
Средняя оценка, %
159,67
14
Компания
REKORD HALE NAMIOTOWE SP. Z O.O.
Рынок
Металлоконструкции
Сфера
Вроцлав
Подпись
210,7
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
89,8
Средняя оценка, %
157,43
15
Компания
MEFTA GREEN TRANSFO ENERGY POLAND SP. Z O.O.
Рынок
Двигатели и генераторы
Сфера
Миколув
Подпись
146,5
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
38,4
Средняя оценка, %
146,78
16
Компания
ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O.
Рынок
Распределительная аппаратура и щитовые панели
Сфера
Гдыня
Подпись
108,6
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
6,6
Средняя оценка, %
145,04
17
Компания
ENERPOL GROUP SP. Z O.O.
Рынок
Нефтепродукты
Сфера
Щецин
Подпись
94,2
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
1,8
Средняя оценка, %
144,52
18
Компания
TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.
Рынок
Кредитные учреждения
Сфера
Варшава
Подпись
210,8
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
12,7
Средняя оценка, %
144,45
19
Компания
GOOGLE POLAND SP. Z O.O.
Рынок
Представители радио, телевидения и издательств
Сфера
Варшава
Подпись
305,8
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
24,2
Средняя оценка, %
139,18
20
Компания
MCKB SA
Рынок
Строительные предприятия
Сфера
Лодзь
Подпись
68,3
Чистая прибыль (2023-й, млн €)
3,4
Средняя оценка, %
138,67

Методология

Аналитики Dun & Bradstreet Poland собрали данные о компаниях, которые вовремя подали отчетность в KRS за период 2019–2023 годов. На основе этих данных был составлен рекордно длинный список из более 20 000 предприятий, которые получили положительный рейтинг надежности и риска сотрудничества, имеют высокую ликвидность, не имеют задолженностей перед контрагентами.

Дополнительно компании должны были иметь положительный финансовый результат и капитал в собственности. Из списка были исключены финансовые учреждения, в том числе банки, поскольку их балансовые показатели существенно отличаются от производственных и торговых предприятий. В итоге в рейтинг вошли компании с высоким среднегодовым ростом стоимости.

В финальный список попали компании с ростом стоимости на 20% и более. Исключались компании, если в одном из последних трех лет их оценка уменьшалась и стоимость компании не демонстрировала стабильного роста.

Аналитики Dun & Bradstreet Poland использовали швейцарский метод оценки, объединяющий метод актива и прибыли. Метод активов не учитывает потенциала сотрудников и ноу-хау компании. Оценка доходности не отражает сезонных и конъюнктурных изменений. Компании, которые активно инвестируют, могут иметь более низкую текущую прибыль.

Сочетание этих методов уравновешивает недостатки каждого подхода. Если ноу-хау компании ценно, оно сказывается либо на доходности, либо на увеличении активов.

Формула расчета стоимости компании (W) выглядит так: ŚW = (Wm + 2Wd)/3

где:

  • Wm – имущественная оценка (средняя между ликвидационной и балансовой стоимостью),
  • Wd – средняя прибыль за 2019–2023 годы.

Оценка не учитывает стоимость брендов и относится к концу 2023 года.

Информация в первоисточнике предоставлена ​​в злотых. Forbes Ukraine переведено в евро по курсу Народного банка Польши на 17 февраля 2025-го: 4,1635 злотых за евро.

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