Рост, несмотря на кризис. 20 самых динамичных компаний Польши с выручкой более чем в €60 млн. Рейтинг Forbes Polska

Forbes Polska опубликовал 17-й ежегодный рейтинг «Бриллианты 2025». Это список из 600 компаний в трех категориях по размеру выручки, стоимость которых наиболее динамично росла за последние три года и которые добросовестно выполняют свои финансовые обязательства перед партнерами. Forbes Ukraine публикует первые 20 компаний в категории «свыше €60 млн выручки»
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Последние годы стали настоящими американскими горками для руководителей и владельцев компаний почти во всех сферах экономики Польши. Во время пандемии еще можно было говорить о бенефициарах определенных тенденций роста в медицинском и технологическом секторах и жертвах локдауна. Но война в Украине является большой человеческой драмой и отрезанием от важных рынков сбыта для многих польских компаний. В то же время мы выигрываем от притока украинских потребителей и работников.
Сложно найти позитив в законодательном хаосе, высоких ценах на энергоносители, углублении демографического кризиса, инфляции, росте стоимости рабочей силы или экономическом замедлении в Европе и США. Несмотря на это, компаниям, ежегодно попадающим в рейтинг Forbes Diamonds, удается развиваться.
Forbes Diamonds – это ежегодный рейтинг, в котором редакция Forbes Polska вместе с Dun & Bradstreet Polandопределяет наиболее динамично развивающиеся компании Польши. Предприятия в рейтинге классифицированы по трем категориям выручки:
- от €1 млн до €12 млн;
- от €12 млн до €60 млн;
- свыше €60 млн.
«Бриллиантами» Forbes стали компании, которые имели положительный финансовый результат и коэффициент риска сотрудничества выше четырех баллов по рейтингу Dun & Bradstreet Poland. Поэтому включение в бриллиантовый рейтинг – настоящая печать делового качества.
Методология
Аналитики Dun & Bradstreet Poland собрали данные о компаниях, которые вовремя подали отчетность в KRS за период 2019–2023 годов. На основе этих данных был составлен рекордно длинный список из более 20 000 предприятий, которые получили положительный рейтинг надежности и риска сотрудничества, имеют высокую ликвидность, не имеют задолженностей перед контрагентами.
Дополнительно компании должны были иметь положительный финансовый результат и капитал в собственности. Из списка были исключены финансовые учреждения, в том числе банки, поскольку их балансовые показатели существенно отличаются от производственных и торговых предприятий. В итоге в рейтинг вошли компании с высоким среднегодовым ростом стоимости.
В финальный список попали компании с ростом стоимости на 20% и более. Исключались компании, если в одном из последних трех лет их оценка уменьшалась и стоимость компании не демонстрировала стабильного роста.
Аналитики Dun & Bradstreet Poland использовали швейцарский метод оценки, объединяющий метод актива и прибыли. Метод активов не учитывает потенциала сотрудников и ноу-хау компании. Оценка доходности не отражает сезонных и конъюнктурных изменений. Компании, которые активно инвестируют, могут иметь более низкую текущую прибыль.
Сочетание этих методов уравновешивает недостатки каждого подхода. Если ноу-хау компании ценно, оно сказывается либо на доходности, либо на увеличении активов.
Формула расчета стоимости компании (W) выглядит так: ŚW = (Wm + 2Wd)/3
где:
- Wm – имущественная оценка (средняя между ликвидационной и балансовой стоимостью),
- Wd – средняя прибыль за 2019–2023 годы.
Оценка не учитывает стоимость брендов и относится к концу 2023 года.
Информация в первоисточнике предоставлена в злотых. Forbes Ukraine переведено в евро по курсу Народного банка Польши на 17 февраля 2025-го: 4,1635 злотых за евро.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.