Forbes Ukraine вдруге публікує список компаній, що найкраще підготувалися до повернення ветеранів. Які інструменти та рішення компанії винайшли за три з половиною роки?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Перший список найкращих роботодавців для ветеранів Forbes Ukraine опублікував у 2023 році. До нього увійшли 25 компаній. Сумарно у них працювало приблизно 2000 ветеранів.
У новому списку – 30 компаній і майже 8000 воїнів. У деяких компаніях працюють уже тисячі ветеранів: в «Укрзалізниці» – 1470, у «Метінвесті» і ДТЕК – орієнтовно 1000.