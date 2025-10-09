Підписка від 49 грн
30 найкращих роботодавців для ветеранів та ветеранок 2025
Forbes Ukraine вдруге публікує список компаній, що найкраще підготувалися до повернення ветеранів. Які інструменти та рішення компанії винайшли за три з половиною роки?

Перший список найкращих роботодавців для ветеранів Forbes Ukraine опублікував у 2023 році. До нього увійшли 25 компаній. Сумарно у них працювало приблизно 2000 ветеранів.

У новому списку – 30 компаній і майже 8000 воїнів. У деяких компаніях працюють уже тисячі ветеранів: в «Укрзалізниці» – 1470, у «Метінвесті» і ДТЕК – орієнтовно 1000.

