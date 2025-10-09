Forbes Ukraine вдруге публікує список компаній, що найкраще підготувалися до повернення ветеранів. Які інструменти та рішення компанії винайшли за три з половиною роки?

Перший список найкращих роботодавців для ветеранів Forbes Ukraine опублікував у 2023 році. До нього увійшли 25 компаній. Сумарно у них працювало приблизно 2000 ветеранів.

У новому списку – 30 компаній і майже 8000 воїнів. У деяких компаніях працюють уже тисячі ветеранів: в «Укрзалізниці» – 1470, у «Метінвесті» і ДТЕК – орієнтовно 1000.