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Від мільярда до вʼязниці та цькування. Як перша self-made мільярдерка у США Марта Стюарт повертає собі минулу бізнес-славу

Forbes Польща
Forbes

7 хв читання

Марта Стюарт Martha Stewart Living Omnimedia /Getty Images

Марта Стюарт виступає на конференції 10X Growth Conference 2025 в MGM Grand Garden Arena, 20 березня 2025 року Фото Getty Images

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Марта Стюарт, 83, була першою жінкою у США, яка заробила мільярд доларів завдяки власній праці. Вона була піонеркою серед інфлюенсерів і навчила американців «жити красиво». Стюарт побудувала величезний бізнес, але заплатила високу ціну за свій «ідеальний» імідж. Історію її успіху, занепаду та звитяжної спроби знову бути потрібною суспільству розповідає Forbes Polska

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Журналіст The New York Times Брукс Барнс зателефонував Марті Стюарт (у дівоцтві – Костира) із проханням прокоментувати документальний фільм, який про неї зняв режисер Р.Дж. Катлер для Netflix. Однак у відповідь почув тираду нарікань щодо того, як її там зобразили.

«Останні сцени, де я схожа на самотню стареньку, що ходить по саду, згорбившись. Я просила їх вирізати, а режисер відмовився. Я ненавиджу ці сцени. Я порвала ахіллове сухожилля. Довелося пройти через жахливу операцію, після якої я трохи накульгувала. Але я з цим впоралася і досі працюю сім днів на тиждень», – скаржилася Стюарт журналісту.

Їхня розмова, яка могла б здатися кокетуванням літньої жінки, насправді розкриває ключову рису, на якій Марта Стюарт побудувала свою імперію – перфекціонізм. Саме завдяки йому вона, за версією Netflix, стала не лише «першою інфлюенсеркою в історії» і піонеркою у продажу стилю життя, а й обʼєктом гострої критики та неприйняття з боку суспільства.

Марта Стюарт Netflix Martha Stewart Living Omnimedia /Getty Images

Марта Стюарт на прем’єрі документального фільму про себе від Netflix Фото Getty Images

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