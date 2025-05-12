Від мільярда до вʼязниці та цькування. Як перша self-made мільярдерка у США Марта Стюарт повертає собі минулу бізнес-славу

Марта Стюарт, 83, була першою жінкою у США, яка заробила мільярд доларів завдяки власній праці. Вона була піонеркою серед інфлюенсерів і навчила американців «жити красиво». Стюарт побудувала величезний бізнес, але заплатила високу ціну за свій «ідеальний» імідж. Історію її успіху, занепаду та звитяжної спроби знову бути потрібною суспільству розповідає Forbes Polska

Журналіст The New York Times Брукс Барнс зателефонував Марті Стюарт (у дівоцтві – Костира) із проханням прокоментувати документальний фільм, який про неї зняв режисер Р.Дж. Катлер для Netflix. Однак у відповідь почув тираду нарікань щодо того, як її там зобразили.

«Останні сцени, де я схожа на самотню стареньку, що ходить по саду, згорбившись. Я просила їх вирізати, а режисер відмовився. Я ненавиджу ці сцени. Я порвала ахіллове сухожилля. Довелося пройти через жахливу операцію, після якої я трохи накульгувала. Але я з цим впоралася і досі працюю сім днів на тиждень», – скаржилася Стюарт журналісту.

Їхня розмова, яка могла б здатися кокетуванням літньої жінки, насправді розкриває ключову рису, на якій Марта Стюарт побудувала свою імперію – перфекціонізм. Саме завдяки йому вона, за версією Netflix, стала не лише «першою інфлюенсеркою в історії» і піонеркою у продажу стилю життя, а й обʼєктом гострої критики та неприйняття з боку суспільства.

Марта Стюарт на прем’єрі документального фільму про себе від Netflix Фото Getty Images

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