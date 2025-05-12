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От миллиарда до тюрьмы и травли. Как первая self-made миллиардерша в США Марта Стюарт возвращает себе прошлую бизнес-славу

Forbes Польша
Forbes

7 хв читання

Марта Стюарт Martha Stewart Living Omnimedia /Getty Images

Марта Стюарт выступает на конференции 10X Growth Conference 2025 в MGM Grand Garden Arena, 20 марта 2025 года Фото Getty Images

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Марта Стюарт, 83, была первой женщиной в США, заработавшей миллиард долларов благодаря собственному труду. Она была пионеркой среди инфлюэнсеров и научила американцев «жить красиво». Стюарт построила огромный бизнес, но заплатила высокую цену за свой «идеальный» имидж. Историю ее успеха, упадка и отважной попытки снова быть нужной обществу рассказывает Forbes Polska

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Журналист The New York Times Брукс Барнс позвонил Марте Стюарт (в девичестве – Костыра) с просьбой прокомментировать документальный фильм, который о ней снял режиссер Р.Дж. Катлер для Netflix. Однако в ответ услышал тираду нареканий по поводу того, как ее там изобразили.

«Последние сцены, где я похожа на одинокую старуху, ходящую по саду, сгорбившись. Я просила их вырезать, а режиссер отказался. Я ненавижу эти сцены. Я порвала ахиллово сухожилие. Пришлось пройти через ужасную операцию, после которой я немного прихрамывала. Но я с этим справилась и до сих пор работаю семь дней в неделю», – жаловалась Стюарт журналисту.

Их разговор, который мог бы показаться кокетством пожилой женщины, действительно раскрывает ключевую черту, на которой Марта Стюарт построила свою империю – перфекционизм. Именно благодаря ему она, по версии Netflix, стала не только первой инфлюэнсеркой в истории и пионеркой в ​​продаже стиля жизни, но и объектом острой критики и неприятия со стороны общества.

Марта Стюарт Netflix Martha Stewart Living Omnimedia /Getty Images

Марта Стюарт на премьере документального фильма о себе от Netflix Фото Getty Images

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