Колись Януш Палікот вважався блискучим менеджером, він збудував алкогольний бізнес і був одним із найбагатших людей Польщі. Сьогодні від його алкогольної імперії залишилися лише борги й тисячі розгніваних кредиторів та працівників. Історія злету та падіння Палікота-бізнесмена від Forbes Polska

«Довгий червоний, зшитий вручну плащ, під пахвою – книга видатного німецького філософа Едмонда Гуссерля, у портфелі – пляшка Dom Perignon. А це був 1988 рік!» – так Марія Новінська згадувала в інтервʼю «Dziennik» свою першу зустріч із Янушем Палікотом, який згодом став її чоловіком.

Тоді Палікот, як науковий співробітник Інституту філософії Польської академії наук, із магістерським дипломом з філософії та докторською дисертацією – що перебувала на стадії зародження – саме про Гуссерля (яку, до речі, він так і не завершив), не знав, чим насправді хоче займатися в житті.

Саме Новінська та її батько-підприємець задали Палікоту напрямок, підштовхнувши філософа у світ бізнесу.

Король ігристого вина