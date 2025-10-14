Підписка від 49 грн
Бізнес на гігантському боргу. Януш Палікот збудував в Польщі алкогольну імперію, але позичені €81 млн на розвиток компаній затьмарили йому розум. Історія падіння колись блискучого менеджера

Forbes Polska
Forbes

8 хв читання

Януш Палікот алкоголь /колаж Анастасія Савеленко

Від блискучого менеджера до символу фінансового краху – історія польського підприємця Януша Палікота нагадує, що навіть імперії можуть танути, як лід у келиху вина. Фото колаж Анастасія Савеленко

Колись Януш Палікот вважався блискучим менеджером, він збудував алкогольний бізнес і був одним із найбагатших людей Польщі. Сьогодні від його алкогольної імперії залишилися лише борги й тисячі розгніваних кредиторів та працівників. Історія злету та падіння Палікота-бізнесмена від Forbes Polska

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Довгий червоний, зшитий вручну плащ, під пахвою – книга видатного німецького філософа Едмонда Гуссерля, у портфелі – пляшка Dom Perignon. А це був 1988 рік!» – так Марія Новінська згадувала в інтервʼю «Dziennik» свою першу зустріч із Янушем Палікотом, який згодом став її чоловіком. 

Тоді Палікот, як науковий співробітник Інституту філософії Польської академії наук, із магістерським дипломом з філософії та докторською дисертацією – що перебувала на стадії зародження – саме про Гуссерля (яку, до речі, він так і не завершив), не знав, чим насправді хоче займатися в житті.

Саме Новінська та її батько-підприємець задали Палікоту напрямок, підштовхнувши філософа у світ бізнесу.

Король ігристого вина

