Когда-то Януш Паликот считался блестящим менеджером, он построил алкогольный бизнес и был одним из самых богатых людей Польши. Сегодня от его алкогольной империи остались только долги и тысячи разгневанных кредиторов и работников. История взлета и падения Паликота-бизнесмена от Forbes Polska

«Длинный красный, сшитый вручную плащ, под мышкой – книга выдающегося немецкого философа Эдмонда Гуссерля, в портфеле – бутылка Dom Perignon. А это был 1988 год!» – так Мария Новинская вспоминала в интервью Dziennik свою первую встречу с Янушем Паликотом, который затем стал ее мужем.

Тогда Паликот был научным сотрудником Института философии Польской академии наук, с магистерским дипломом по философии и докторской диссертацией, которая находилась на стадии зарождения – именно о Гуссерле (которую, кстати, он так и не завершил), и еще не знал, чем действительно хочет заниматься в жизни.

Именно Новинская и ее отец-предприниматель задали Паликоту направление, подтолкнув философа к миру бизнеса.

Король Игристого Вина