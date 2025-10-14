Forbes Digital підписка
Бизнес на гигантском долге. Януш Паликот построил в Польше алкогольную империю, но взятые в €81 млн на развитие компаний затмили ему разум. История падения когда-то блестящего менеджера

Forbes Польша
Forbes

8 хв читання

Януш Палікот алкоголь /коллаж Анастасия Савеленко

От блестящего менеджера до символа финансового краха – история польского предпринимателя Януша Паликота напоминает, что даже империи могут таять как лед в бокале вина. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Когда-то Януш Паликот считался блестящим менеджером, он построил алкогольный бизнес и был одним из самых богатых людей Польши. Сегодня от его алкогольной империи остались только долги и тысячи разгневанных кредиторов и работников. История взлета и падения Паликота-бизнесмена от Forbes Polska

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Длинный красный, сшитый вручную плащ, под мышкой – книга выдающегося немецкого философа Эдмонда Гуссерля, в портфеле – бутылка Dom Perignon. А это был 1988 год!» – так Мария Новинская вспоминала в интервью Dziennik свою первую встречу с Янушем Паликотом, который затем стал ее мужем.

Тогда Паликот был научным сотрудником Института философии Польской академии наук, с магистерским дипломом по философии и докторской диссертацией, которая находилась на стадии зарождения – именно о Гуссерле (которую, кстати, он так и не завершил), и еще не знал, чем действительно хочет заниматься в жизни.

Именно Новинская и ее отец-предприниматель задали Паликоту направление, подтолкнув философа к миру бизнеса.

Король Игристого Вина

