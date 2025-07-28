Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

43 000 украинских магазинов продают на Etsy товары made in Ukraine. Как стать одним из них? Рассказывает Юлия Павленко из «Укрпочты»

Юлия Павленко /пресс-служба «Укрпочты»
Юлия Павленко
Forbes

3 хв читання

Заинтересовать клиентов за рубежом и экспортировать свои товары в другие страны непосредственно конечному потребителю — одна из стратегий выживания и расширения малого и среднего бизнеса в Украине. Как «Укрпочта» помогает делать это даже мелким предпринимателям в самых отдаленных общинах и развивает экосистему экспорта для МСБ? Рассказывает Юлия Павленко, директор департамента международных операций АО «Укрпочта» и основательница проекта E-Export School.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Электронная коммерция через границы – это один из мировых трендов для малого и среднего бизнеса (МСБ), и на крупных рынках созданы хорошие условия для продажи товаров непосредственно покупателям. В США до сих пор действует беспошлинный лимит на посылки физическим лицам — покупателям в размере $800, в Австралии — $760, а Китай в конце 2024 года увеличил этот лимит вдвое — до 2000 юаней (около 11 000 грн). В то же время на популярные категории товаров (одежда, товары для дома, досуг, хендмейд) не предусмотрены никакие дополнительные сертификации или квоты для продавцов.

Несмотря на то, что уже больше трех лет в Украине не работают аэропорты, логистические цепи «Укрпочты» ежедневно доставляют товары украинских производителей в аэропорты Европы и дальше по миру.

Etsy, eBay или что-то третье: как выбрать маркетплейс и что продавать

На рынке сейчас есть четыре глобальные платформы, куда украинцы могут выходить со своей продукцией:

  • Etsy — для товаров ручной работы;
  • eBay и Amazon — преимущественно для товаров массового производства, но есть небольшая часть товаров ручной работы;
  • Shopify — для продаж от собственного бренда/страницы.

Среди украинских предпринимателей Etsy — самая популярная. На платформе зарегистрировано более 43 000 украинских магазинов, а на продажу выставлено 2 млн уникальных товаров с отметкой, что они произведены и продаются из Украины, согласно данным платформы Koalanda. Наша страна — 12-я по количеству продавцов среди представленных на Etsy стран.

Гордимся производителями — лидерами в своих категориях. Это, например, Busy Puzzle, создающий детские игрушки для развития. Компания производит товары в Киевской области и уже продала на Etsy и доставила за границу около 750 000 заказов.

На Etsy ассортимент товаров из Украины очень велик. Для вдохновения коротко проанализирую одну нишу — товары для животных. На платформе представлено немало продукции украинских производителей — от аксессуаров и поводков для кошек и собак до свадебной одежды и даже урн для хранения праха кремированных животных.

Продавать можно почти все. Только адаптируйте свои товары для продажи определенной аудитории и выберите релевантную платформу.

Серийные товары вроде футболок вы не сможете успешно продавать на Etsy, поскольку там размещают товары с добавленной стоимостью ручной работы, да и покупатели ищут нечто особенное, за что готовы платить дополнительно. Учитывайте специфику товаров. К примеру, привычные в Украине прямоугольные простыни на американском рынке будут считаться бракованными, потому что привычные для них — на резинке.

Маркетплейс как старт

Сам по себе маркетплейс — это полноценная рабочая система. Украинские предприниматели часто сперва продают свои товары на маркетплейсе и нарабатывают клиентскую базу, а затем создают и развивают сайт или соцсети бренда.

Продавать на маркетплейсе выгодно, ведь он является гарантом для обеих сторон:

  • для продавца — что покупатель уже заплатил за товар, поэтому он получит деньги;
  • для покупателя — что платформа вернет деньги, если товар некачественный или не будет доставлен.

Портал, YouTube-канал и другие источники информации для предпринимателей

«Укрпочта» сегодня – амбассадор экспорта украинской продукции через инструменты электронной коммерции. В сотрудничестве с ПРООН и посольством Японии компания организует обучающие и акселерационные программы для предпринимателей, а также оказывает экспертную поддержку. В частности, «Укрпочта» была партнером Академии стойкого бизнеса ПРООН и разработчиком программы E-Export Intensive, где обучали офлайн более 800 предпринимателей в пяти областях Украины. Сейчас компания участвует в Акселераторе стойкого бизнеса ПРООН, помогая микробизнесам превращаться в экспортно ориентированные компании.

Предпринимателям, которые только начинают свой путь к экспорту, советую начать с таких бесплатных ресурсов:

  • портал об экспорте с учебными курсами, справочниками и формой записи на персональную консультацию по логистической и операционной части экспорта, платежей и т.п.;
  • YouTube-канал с записями вебинаров на околоэкспортные темы;
  • курс по аналитике товара на Etsy, Amazon, eBay.

Хотя сейчас очень много информации: курсов, справочников, гайдов, но ключевой остается мотивация каждого заинтересоваться, разобраться в деталях и увидеть в экспортной деятельности перспективу для своего бизнеса и для Украины.

Если украинские предприниматели уже умеют продавать свои качественные товары в Украине, то смогут это делать и в США. Система экспорта из Украины — государственная почта, другие логистические компании — работает слаженно. Главное — только начать.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні