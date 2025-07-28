Заинтересовать клиентов за рубежом и экспортировать свои товары в другие страны непосредственно конечному потребителю — одна из стратегий выживания и расширения малого и среднего бизнеса в Украине. Как «Укрпочта» помогает делать это даже мелким предпринимателям в самых отдаленных общинах и развивает экосистему экспорта для МСБ? Рассказывает Юлия Павленко, директор департамента международных операций АО «Укрпочта» и основательница проекта E-Export School.

Электронная коммерция через границы – это один из мировых трендов для малого и среднего бизнеса (МСБ), и на крупных рынках созданы хорошие условия для продажи товаров непосредственно покупателям. В США до сих пор действует беспошлинный лимит на посылки физическим лицам — покупателям в размере $800, в Австралии — $760, а Китай в конце 2024 года увеличил этот лимит вдвое — до 2000 юаней (около 11 000 грн). В то же время на популярные категории товаров (одежда, товары для дома, досуг, хендмейд) не предусмотрены никакие дополнительные сертификации или квоты для продавцов.

Несмотря на то, что уже больше трех лет в Украине не работают аэропорты, логистические цепи «Укрпочты» ежедневно доставляют товары украинских производителей в аэропорты Европы и дальше по миру.

Etsy, eBay или что-то третье: как выбрать маркетплейс и что продавать

На рынке сейчас есть четыре глобальные платформы, куда украинцы могут выходить со своей продукцией:

Etsy — для товаров ручной работы;

eBay и Amazon — преимущественно для товаров массового производства, но есть небольшая часть товаров ручной работы;

Shopify — для продаж от собственного бренда/страницы.

Среди украинских предпринимателей Etsy — самая популярная. На платформе зарегистрировано более 43 000 украинских магазинов, а на продажу выставлено 2 млн уникальных товаров с отметкой, что они произведены и продаются из Украины, согласно данным платформы Koalanda. Наша страна — 12-я по количеству продавцов среди представленных на Etsy стран.

Гордимся производителями — лидерами в своих категориях. Это, например, Busy Puzzle, создающий детские игрушки для развития. Компания производит товары в Киевской области и уже продала на Etsy и доставила за границу около 750 000 заказов.

На Etsy ассортимент товаров из Украины очень велик. Для вдохновения коротко проанализирую одну нишу — товары для животных. На платформе представлено немало продукции украинских производителей — от аксессуаров и поводков для кошек и собак до свадебной одежды и даже урн для хранения праха кремированных животных.

Продавать можно почти все. Только адаптируйте свои товары для продажи определенной аудитории и выберите релевантную платформу.

Серийные товары вроде футболок вы не сможете успешно продавать на Etsy, поскольку там размещают товары с добавленной стоимостью ручной работы, да и покупатели ищут нечто особенное, за что готовы платить дополнительно. Учитывайте специфику товаров. К примеру, привычные в Украине прямоугольные простыни на американском рынке будут считаться бракованными, потому что привычные для них — на резинке.

Маркетплейс как старт

Сам по себе маркетплейс — это полноценная рабочая система. Украинские предприниматели часто сперва продают свои товары на маркетплейсе и нарабатывают клиентскую базу, а затем создают и развивают сайт или соцсети бренда.

Продавать на маркетплейсе выгодно, ведь он является гарантом для обеих сторон:

для продавца — что покупатель уже заплатил за товар, поэтому он получит деньги;

для покупателя — что платформа вернет деньги, если товар некачественный или не будет доставлен.

Портал, YouTube-канал и другие источники информации для предпринимателей

«Укрпочта» сегодня – амбассадор экспорта украинской продукции через инструменты электронной коммерции. В сотрудничестве с ПРООН и посольством Японии компания организует обучающие и акселерационные программы для предпринимателей, а также оказывает экспертную поддержку. В частности, «Укрпочта» была партнером Академии стойкого бизнеса ПРООН и разработчиком программы E-Export Intensive, где обучали офлайн более 800 предпринимателей в пяти областях Украины. Сейчас компания участвует в Акселераторе стойкого бизнеса ПРООН, помогая микробизнесам превращаться в экспортно ориентированные компании.

Предпринимателям, которые только начинают свой путь к экспорту, советую начать с таких бесплатных ресурсов:

портал об экспорте с учебными курсами, справочниками и формой записи на персональную консультацию по логистической и операционной части экспорта, платежей и т.п.;

YouTube-канал с записями вебинаров на околоэкспортные темы;

курс по аналитике товара на Etsy, Amazon, eBay.

Хотя сейчас очень много информации: курсов, справочников, гайдов, но ключевой остается мотивация каждого заинтересоваться, разобраться в деталях и увидеть в экспортной деятельности перспективу для своего бизнеса и для Украины.

Если украинские предприниматели уже умеют продавать свои качественные товары в Украине, то смогут это делать и в США. Система экспорта из Украины — государственная почта, другие логистические компании — работает слаженно. Главное — только начать.